Nevşehir Belediyespor, Beykoz İshaklıspor ile Berabere Kaldı

Spor

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR

STAT: Nevşehir Gazi

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Emrah Uluçay, Şükrü Mert

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Yakup- Tolgahan, Ercan, İsmail, Osman, Timur, Mehmet (Dk. 65 Emirhan),Halil (Dk. 82 Yusufhan),Hüseyin(Dk. 89 Bahadır) ,Alihan, Musa

Beykoz İshaklıspor: Hakan, Baran, Mehmet(Dk. 72 Doğan), Ali, Furkan, Onur, Muhammet, Emir, Ferit(Dk. 75 Mert), Mücahit (Dk. 71 Barışcan), Yunus

SARI KART: Ercan, Osman (Nevşehir Belediyespor), Emir, Furkan, Yunus Emre (Beykoz İshaklıspor)

3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Beykoz İshaklıspor ile 0-0 ile berabere kaldı.