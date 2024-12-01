Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR
STAT: Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Emrah Uluçay, Şükrü Mert
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Yakup- Tolgahan, Ercan, İsmail, Osman, Timur, Mehmet (Dk. 65 Emirhan),Halil (Dk. 82 Yusufhan),Hüseyin(Dk. 89 Bahadır) ,Alihan, Musa
Beykoz İshaklıspor: Hakan, Baran, Mehmet(Dk. 72 Doğan), Ali, Furkan, Onur, Muhammet, Emir, Ferit(Dk. 75 Mert), Mücahit (Dk. 71 Barışcan), Yunus
SARI KART: Ercan, Osman (Nevşehir Belediyespor), Emir, Furkan, Yunus Emre (Beykoz İshaklıspor)
3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Beykoz İshaklıspor ile 0-0 ile berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Nevşehir Belediyespor, Beykoz İshaklıspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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