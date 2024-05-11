Niğde Belediye Spor Kulübü U18 Takımı Türkiye Şampiyonası\'na Katılma Hakkı Elde Etti

Spor

Niğde Belediye Spor Kulübü'nün gururu U18 futbol takımı, büyük bir başarıya imza attı.

2023/2024 sezonunda Niğde'yi Bal Ligi'nde başarıyla temsil eden genç yetenekler, adını Türkiye Şampiyonası'na yazdırdı.

Sezon boyunca gösterdikleri performansla Niğde'yi gururlandıran gençler, Adana'da düzenlenen 1. Kademe Müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonası için bileti kaptı.

Heyecan dolu bir yolculuk sonunda, Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Yarı finallerine katılan takım, gruplarında birinci olarak adını finale yazdırdı Türkiye Finallerine katılma hakkını elde etti.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği final müsabakasının statüsü ve takımları ilerleyen günlerde açıklanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir," Niğde Belediye spor Kulübü U18 futbol takımını tebrik ediyor, Türkiye Finallerinde gösterecekleri performansta başarılar diliyorum. Bu başarı, Niğde'nin spor tarihine altın harflerle yazılacaktır." dedi. - NİĞDE