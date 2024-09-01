Niğde Belediyespor, 2024-2025 futbol sezonunu açtı

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Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 3. Lige yükselen Niğde Belediye spor, 2024-2025 futbol sezonunu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Stadı'nda düzenlenen törende açtı.

Kurban kesimi ve dualarla başlayan açılış töreninde coşkulu kalabalığa hitap eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; altyapıya daha çok yatırım yapacaklarını, hedef büyüten takıma verdikleri desteklerinin de artarak devam edeceğini belirtti. Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grupta mücadele edecek olan Niğde Belediyespor'un yeni sezon açılışına katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, geçen yılın şampiyonu kırmızı-lacivertli ekibe, 2024-2025 sezonunda da başarılar diledi. Takımın mütevazı bir bütçeyle grubunda şampiyon olarak 3. Lige yükseldiğini belirten Başkan Özdemir, yeni sezonda da iş adamlarının desteği, teknik heyetin azmi ve futbolcuların becerileriyle bu sezonda güzel sonuçlar alınacağına inandığını ifade etti. Futbolda çok başarılı olmanın yolunun ya çok para ya da sağlam bir altyapıya sahip olmaktan geçtiğine dikkati çeken Başkan Özdemir, Kulüp başkanı Atilla Tasalı ve Genel Kaptan İdris Gündoğan'ın da önerisiyle 4 yıl önce kurdukları Niğde Belediyespor Kulübü'nün bugün elde ettiği başarının, tamamen altyapıya verilen bir önemin eseri olduğunu vurguladı. Çok para harcayarak başarı elde etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını da kaydeden başkan Özdemir, altyapısıyla ve üst yapısıyla Niğdeli çocukları ve gençleri spora yönlendirerek, ülkemize sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Niğde Belediyespor Kulübü U-18 Futbol Takımı'nın geçen yıl 1260 takım arasında 4. olduğunu hatırlatan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu önemli başarının da altyapıya verilen destekler sayesinde geldiğini anlattı. U18 takımından 2 sporcunun bu yıl profesyonel takıma dahil edileceğine de vurgu yapan Başkan Özdemir, "Amatör takımlarımız amatör ligde devam edecek. Niğde Belediyegücü Futbol Takımı amatör ligde mücadelesini sürdürecek. Yine U-14, U-15, U-16, U-17 ve U-18 takımlarımız da devam ediyor, Niğde olarak 7'den 70'e sporun içinde olacak altyapıyı oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

Buçakçayır Spor Tesisi Kısa Süre İçinde Açılacak

Bütçenin önemli bir kısmını altyapının güçlendirilmesinde kullanmaya devam edeceklerini da yineleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bucakçayır mevkiinde yapımı devam eden spor tesislerinin eksiklerinin kısa süre içinde tamamlanacağını, antrenman sahaları, altyapı tesisleri, stadyumları ile Niğde'nin tam bir spor şehri olacağını vurguladı. Yapımı devam eden 5 Şubat Stadyumunun, yeni sezonun ikinci yarısında açılacağını da anlatan Başkan Özdemir, "Valimiz, milletvekilimiz ve il başkanımızdan oluşan bir heyetle Gençlik ve Spor Bakanlığımızı ziyaret ettik. Niğde Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin de desteğiyle stadyumumuzun ocak ayı içeresinde açılmasına gayret edeceğiz" diye konuştu. Yakın zamanda Niğde Belediyespor'a destek kampanyası başlatacaklarını da açıklayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, desteğin küçüğü büyüğü olmadığını, çocuklarımızın yetiştirilmesi için herkesin bu takıma destek olması gerektiğini vurguladı. Niğde Belediyespor'a yeni sezonda da başarı dileyen Başkan Özdemir, "Kısıtlı bütçeye rağmen her zaman bizi gururlandıran futbolcularımıza, kulüp yöneticilerimize ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Geçen yıl taraftarımız olmasaydı bu şampiyonluk olmazdı. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bu takımımızla nice şampiyonluklar yaşarız temennisiyle, yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Niğde Belediyespor'un 2024-2025 futbol sezonunun açılış töreninde söz alan Kulüp Başkanı Atilla Tasalı da yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür etti. Niğde Belediyespor Futbol Akademisi oyuncularının maçlarının da izlendiği sezon açılış töreninde kurban kesilip dualar edildi.

Açılış töreninin ardından, Niğde Belediyespor ile Nevşehirspor arasında oynanan hazırlık maçını ev sahibi ekip 3-1 kazandı. - NİĞDE