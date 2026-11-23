Niğde Belediyespor, 3. Lig 3. Grup'ta Erciyes 38 FK'yı 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Niğde Belediyespor, evinde Erciyes 38 FK'yı 3-1 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini Kerem Erener, Eyüp Can Temiz ve İbrahim Çam atarken, Erciyes 38 FK'nın tek golü Berkay Ekici'den geldi.
Türkiye 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Niğde Belediyespor ile Erciyes 38 FK karşılaştı. 4 golün atıldığı maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Hasan Kaçar, Muhammed Aydın, Halil Ulaş Aydemir
Niğde Belediyespor: Tunahan Dikişci, Yusuf Balcı, Emre Öztaş (İbrahim Çam dk. 90), Hüseyin Furkan Uslu (Ahmet Yalçın Öztürk dk. 75), Eyüp Can Temiz (Yusuf Atasoy dk. 90), Oğuzhan Uzun, Samet Erdem Olgaç, İbrahim Koca (Çelik dk. 90), Muhammed Ebrar Yıldırım, Bilal Güven, Kerem Erener (Remzi Kolcuoğlu dk.78)
Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kerem Yandal, Mehmet Eksik, Halil Duman, Ensar Bilir (Hüseyincan Kırıkçı dk. 62), Utkan Gökçen, Güney Gençel (Seyit Ali Kahya dk. 22), Çağrı Yasak, Mehmet Tosun (Ali Kılıç dk. 46), Mikail Koçak, İlkay İşler, Berkay Ekici (Hüseyincan Kırıkçı dk. 83)
Goller: Kerem Erener (dk. 43), Eyüp Can Temiz (dk. 45+3), İbrahim Çam (dk. 90+3) (Niğde Belediyespor) Berkay Ekici (dk. 65) (Erciyes 38 FK)
Sarı Kartlar: Bilal Güven, Kerem Erener, Tunahan Dikişci, Hüseyin Furkan Uslu, Ahmet Yalçın Öztürk (Niğde Belediyespor) Ensar Bilir, Berkay Ekici, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Erciyes 38 FK)
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