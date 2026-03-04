Niğdeli genç yetenekler milli takım seçmeleri 2. etap seçmelerine katılmaya hak kazandı

Niğde Belediyespor Gelişim Ligi U14 takımının genç yetenekleri Berat Boran, Ahmet Said Mutlu, Çınar Özçelik ve Eymen Efe Karsamba, Kayseri'de gerçekleştirilen Milli Takım seçmelerinde gösterdikleri performansla 2. Etap seçmelerine katılma hakkı elde etti.

Kulüp yönetimi, genç sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak, Adana'da yapılacak olan 2. Etap seçmelerinde genç yeteneklere başarılar diledi. Niğde Belediyespor'un altyapı vizyonuna ilişkin açıklama yapan yönetim, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in ortaya koyduğu vizyon ve güçlü desteğin, yönetim kurulunun özverili çalışmalarıyla birleştiğini belirtti.

Bu sayede, altyapıda yetişen genç sporcuların geleceğin futbolcuları olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, Niğde'den Milli Takım havuzuna uzanan bu gurur yolculuğunda emeği geçenlere teşekkür edildi. - NİĞDE