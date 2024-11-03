Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan Niğde Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile siyasi parti temsilcileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri katıldı. Niğde Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin daha önce birkaç kez ihaleye çıktığını ancak yaşanan sıkıntılar nedeni ile tamamlanamadığını aktaran Niğde Valisi Cahit Çelik, yapılan görüşmelerin ardından tasarruf tedbirlerine rağmen spor yatırımları için ödenedek alındığını ifade etti. Vali Çelik; "Spor Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde sadece bu eser değil Altunhisar İlçesine yapılacak sentetik çim saha, Bucakçayır Spor Tesislerine de yatırım aldık. Spor tesisleri açısından Niğde'de ilk defa bir yıl içerisinde böyle yatırım alındı. Birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu sürede Ankara'dan elimiz boş dönmüyoruz" dedi.

" Aladağlar'ı dağcılığın merkezi haline getireceğiz"

2025 yılı içinde Aladağlar Milli Parkı'ında bulunan Dağcılık Federasyonu Tesisleri ile ilgili projenin hayata geçirileceğini söyleyen Vali Çelik; 802 dönüm arazi üzerine planlanan proje ile Aladağlar'ın dağcılık merkezi haline getirileceğini kaydetti. AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Cumhur İttifakı olarak vatandaşın verdiği emaneti taşımaya, halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok Amaçlı Spor Kompleksi yıllardır gündemde olan ancak çeşitli vesilelerle yapılamayan bir projeydi hep birlikte gösterdiğimiz gayret sayesinde bu projenin ilimize kazandırılmasını sağlamış olduk."

Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin Niğde için eksik olan bir hizmet olduğunu ve yapılan bu yatırımla eksikliğin giderildiğini aktaran MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce ise projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise temel atma töreninde yaptığı konuşmasında kente böyle büyük bir yatırımın kazandırıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri butona basarak temel atma sürecini başlattı.

375 izleyici kapasiteli spor salonunda, 1 adet seminer salonu, 27 araçlık otopark, 2 adet idman salonu, 1 adet toplantı salonu, 1 adet basketbol sahası ve 34 ofis yer alacak. - NİĞDE