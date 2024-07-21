Spor

- Niğde'de şehit Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenlendi

NİĞDE - Niğde'de şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen Spor Festivali ve Yarı Maraton Koşusu sona erdi.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Spor Festivali ve Yarı Maraton Koşusu'nda sporcular 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurları koştu. 25 kilometrelik parkurda koşan Niğde Valisi Cahit Çelik yaptığı açıklamada, ilki düzenlenen ve yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 500 sporcunun katıldığı maratonun geleneksel hale getirileceğini söyledi. Vali Çelik, "Anadolu'nun güzel kenti Niğde'de gerçekten güzel bir etkinlik yaptık. Bu etkinliği 15 Temmuz vesilesiyle. 15 Temmuz'da Aladağlar'da zirve tırmanışlarımız olmuştu. Bu hafta sonunda da Ömer Halisdemir şehidimiz adına bir yarı maraton yaptık, katılım güzeldi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 500'e yakın katılımcı oldu. 5, 10 ve 21 kilometre parkurlar vardı, 21 kilometre koştum. Bundan sonraki süreçte de bu tür etkinlikleri çok yapacağız" dedi.

Maratonun 5 kilometrelik parkurunda koşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yarı maraton koşusunu Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlediklerini ifade ederek, "Ben de 5 kilometre koştum, inşallah önümüzdeki senelerde kendimizi geliştirerek 10 kilometre koşmaya çalışacağız. Katılımcılara teşekkür ederim" diye konuştu.

Koşuya katılan sporcular ise maratonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Üç farklı parkurun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Törene; Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü katıldı.