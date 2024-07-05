Niğde'de Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Niğde'de Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu başladı

Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu'nun ilk etabı koşuldu. İlk kez düzenlenen maratona 6 ülkeden yaklaşık 250 sporcu katıldı. Maratonun ilk gününde 80 sporcunun katılımıyla 45 kilometrelik etap koşuldu. Niğde Valisi Cahit Çelik de maratonda yer aldı.

05.07.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu'nun ilk etabı koşuldu.

İlk kez düzenlenen ve 6 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katıldığı Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu, 13, 25, 45 ve 125 kilometrelik 4 farklı parkurdan oluşuyor.

Dipsiz Göl'den başlayan dağ maratonunun ilk gününde 80 sporcunun katılımıyla 45 kilometrelik etap koşuldu. Niğde Valisi Cahit Çelik de 45 kilometrelik ilk etapta koştu. Maratonun ilk etabında Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü de bir süre sporculara eşlik etti.

Vali Cahit Çelik, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aladağlar'ın dağcılık faaliyetlerinin yapıldığı güzel yerlerden biri olduğunu belirterek, "Burada 3 gün sürecek bir etkinlik yapıyoruz. Türkiye'de kamplı etkinlik olarak bir ilk. Sporcularımız ilk gün 45 kilometre koşup Kapuzbaşı Şelalesi'ne gitti. Burada kamp yapıp ertesi gün Maden Boğaz Vadisi'nden koşup bu tarafa gelecekler. Üçüncü gün biraz daha rahat diyebileceğimiz Emli Vadisi'nden 13-15 kilometreler koşulacak. Tüm sporcularımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise etkinliğin Niğde'de geleneğe dönüşmesini istediğini söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Niğde Valiliği, Aladağlar, Niğde, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde'de Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
16:02 Çanakkale’de bir aile yok oldu Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti Çanakkale'de bir aile yok oldu! Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 18:18:09. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement