Niğde'de Vatandaşlar Türkiye-Çekya Maçını Dev Ekrandan İzledi - Son Dakika
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Spor

Niğde'de Vatandaşlar Türkiye-Çekya Maçını Dev Ekrandan İzledi

Niğde\'de Vatandaşlar Türkiye-Çekya Maçını Dev Ekrandan İzledi

Niğde Belediyesi tarafından kurulan dev ekrandan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye-Çekya maçını izleyen vatandaşlar, milli takıma destek verdi.

27.06.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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Niğde'de vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Çekya karşılaşmasını, Niğde Belediyesi tarafından kurulan dev ekrandan izledi.

Niğde Belediyesi, ay yıldızlı ekibin Çekya ile oynadığı önemli maç için Ömer Halisdemir Meydanı'na dev ekran kurdu. Çok sayıda vatandaş, milli heyecana, Niğde Belediyesi'nin kurduğu dev ekranda ortak oldu. Milli Takımın ay yıldızlı formalarını giyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir Ömer Halisdemir Meydanı'na gelerek, vatandaşlarla birlikte milli takımı destekledi.

Karşılaşma öncesinde platforma çıkarak vatandaşlara hitap eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediye spor'un 3. Lig'e yükselmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuşması sık sık sloganlarla ve alkışlarla kesilen Başkan Özdemir, Niğde'de spor adına da güzel şeylerin olduğuna vurgu yaptı. Başkan Özdemir, "Niğde'miz için 2024 yılı zafer yılı olarak başladı. İnşallah bugün milli takımımızla da bu zaferi taçlandıracağız. Milli takımımızı s onuna kadar desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 yenerek bir üst tura çıkmasının ardından vatandaşlar sloganlar atarak sevinç gösterisinde bulunurken, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir de vatandaşların coşkusuna ortak oldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde'de Vatandaşlar Türkiye-Çekya Maçını Dev Ekrandan İzledi - Son Dakika

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