Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamu Spor Oyunları Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamu Spor Oyunları Başvuruları Başladı

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamu Spor Oyunları Başvuruları Başladı

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kamu Spor Oyunları için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve etkinlik basketbol, masa tenisi ve voleybol branşlarını kapsayacak. Başvuruların ardından Niğde il seçmeleri gerçekleştirilecek ve başarılı olan takımlar bölge ve Türkiye finallerine katılacak.

14.08.2024 10:44
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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamu Spor Oyunları başvurularının başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada basketbol, masa tenisi ve voleybol branşlarındaki etkinlik için başvuruların e-Devlet üzerinden '2. Kamu Spor Oyunları' seçmesinden yapılacağı ifade edildi. 14-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak başvuruların Niğde il seçmeleri 3-20 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Emekli kamu çalışanları, öğrenciler, stajyerler ve son iki sezonda aktif lisanslı sporcu olanların kapsam dışında olduğunun belirtildiği açıklamada seçmelere katılmak isteyenlerin e-Devletten giriş yaparak Spor Bilgi Sisteminde bulunan turnuva etkinliğine şahsen başvurması gerektiği belirtildi. Kamu Spor Oyunları'nda kamu çalışanlarının birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak, kurumlar arası iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak, spor yapma alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor. Başvuruların ardından müsabakalar, 2 Eylül - 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Müsabakalar sonunda illerinde başarılı olan takımlar önce bölge finallerine, ardından da Türkiye finallerine katılım sağlayacak. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamu Spor Oyunları Başvuruları Başladı - Son Dakika
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