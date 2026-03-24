Niğde\'nin Engelli Sporcuları Uluslararası Arenada

Niğde, spordaki başarılarını uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan 3 engelli sporcu, milli takım adına 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open) kapsamında tatamiye çıkacak.

Açıklamada, Niğde'yi ve Türkiye'yi temsil edecek sporcuların azmi ve elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı olduğu vurgulanarak, sporculara başarı dileklerinde bulunuldu.

Ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek sporcular ve kategorileri ise şöyle:

Muhammed Asbala, K41 kategorisi 58 kiloda,

Büşra Emire, K44 kategorisi 47 kiloda,

Kübra Nur Kaplan, K44 kategorisi +65 kiloda mücadele edecek.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, uluslararası organizasyonda mücadele edecek sporcuların hem ili hem de ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını belirterek, "Sporcularımıza yürekten başarılar diliyoruz. Yolunuz açık, madalyanız bol olsun" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE