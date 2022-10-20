Niğde spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 3 Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Gençlerbirliği, evinde Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü uzatmalar sonucunda 3-1 maplup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Levent Gümüşdere xx, Tuncay Ercan xx, Hasan Cebeci xx
Gençlerbirliği: Atalay Gökçe xx, Aksel Aktaş xx (Bieliaiev dk. 46 xx), Mert Kula xx, Gökhan Gül xx (Metehan Mert dk. 46 xx), Muhammed Bayır xx, Kağan Özkan xx (Barış Alıcı dk. 46 xx), Seyit Ali Kahya xx, Ulusoy Mert Kabasakal xx (İlker Karakaş dk. 73 x), Ahmet Arda Tuzcu xx (İbrahim Baran Kayikci dk. 114 ?), Zafer Göktuğ Erdem xx, Sami Gökhan Altıparmak xx (Ataberk Gök dk. 90+1 ?)
Yedekler: Ahmet Köyönü, Abdullah Şahindere, Baran Başyiğit, Hüseyin Kırıkcı
Teknik direktör: Taşkın Aksoy
Niğde Anadolu Futbol Kulübü: Yağız Efe Zeybek xx (Ahmet Keleş dk. 71 x), Ahmet Demir xx, Güray Fırat xx (Selçuk Öztürk dk. 39 xx), Taner Yılmaz xx (İbrahim Yiğit Demir dk. 82 ?), Rıdvan Çelik xx (Murat Şamil Kurt dk. 71 x), Harun Kahraman xx (Berk Zerenman dk. 91 ?), Muhammed Şiyar Eroğlu xx, Murat Balçın xx, Eren Moroğlu xx (Faik Kartal Duran dk. 46 xx), Yusufhan Çalık xx
Yedekler: Muhammed Demir
Teknik direktör: İskender Eroğlu
Goller: Yusufhan Çalık (dk. 5) (Niğde Anadolu Futbol Kulübü), Ahmet Arda Tuzcu (dk. 45+2 ve104), Barış Alıcı (dk. 113) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Ahmet Demir (dk. 104) (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Yağız Efe Zeybek (Niğde Anadolu Futbol Kulübü) - ANKARA
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