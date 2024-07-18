Niğde Belediyesi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenliyor

Spor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, darbeci generali vurarak FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına, 21 Temmuz Pazar günü Niğde Yarı Maratonu düzenleyeceklerini bildirdi. 5K maratonuna kendisinin de kayıt yaptırdığını açıklayan Başkan Özdemir, "Tüm hemşerilerimizi Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlediğimiz maratona davet ediyorum" dedi.

"Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun"

Belediye Başkanı Özdemir, yaptığı açıklamada, "Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun" sloganı ile düzenlenecek olan Niğde Yarı Maratonu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu desteğiyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Niğde'nin yetiştirdiği kahraman şehit Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, darbeci generali vurarak etkisiz hale getirdikten sonra darbeciler tarafından şehit edildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Canı pahasına darbenin seyrini değiştiren ve ülkemizin ve Niğde'nin gururu olan şehidimiz anısına düzenleyeceğimiz Niğde Yarı Maratonu, kent merkezlerindeki 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirilecek. Bu etkinlik aynı zamanda, ilimizin tarihi değerleri ve doğal güzellikleri ile kentteki değişim ve gelişimin tanıtımına da önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, pazar günü 3 farklı parkurda gerçekleştirilecek olan Niğde Yarı Maratonunda için kendisinin de kayıt yaptırdığını ve 5 kilometrelik 5K maratonunda diğer katılımcılarla birlikte yarışacaklarını açıkladı. - NİĞDE