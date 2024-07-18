Niğde Belediyesi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Niğde Belediyesi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenliyor

Niğde Belediyesi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenliyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, darbeci generali vurarak FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına, 21 Temmuz Pazar günü Niğde Yarı Maratonu düzenleyeceklerini bildirdi.

18.07.2024 15:22  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, darbeci generali vurarak FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına, 21 Temmuz Pazar günü Niğde Yarı Maratonu düzenleyeceklerini bildirdi. 5K maratonuna kendisinin de kayıt yaptırdığını açıklayan Başkan Özdemir, "Tüm hemşerilerimizi Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlediğimiz maratona davet ediyorum" dedi.

"Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun"

Belediye Başkanı Özdemir, yaptığı açıklamada, "Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun" sloganı ile düzenlenecek olan Niğde Yarı Maratonu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu desteğiyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Niğde'nin yetiştirdiği kahraman şehit Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, darbeci generali vurarak etkisiz hale getirdikten sonra darbeciler tarafından şehit edildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Canı pahasına darbenin seyrini değiştiren ve ülkemizin ve Niğde'nin gururu olan şehidimiz anısına düzenleyeceğimiz Niğde Yarı Maratonu, kent merkezlerindeki 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirilecek. Bu etkinlik aynı zamanda, ilimizin tarihi değerleri ve doğal güzellikleri ile kentteki değişim ve gelişimin tanıtımına da önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, pazar günü 3 farklı parkurda gerçekleştirilecek olan Niğde Yarı Maratonunda için kendisinin de kayıt yaptırdığını ve 5 kilometrelik 5K maratonunda diğer katılımcılarla birlikte yarışacaklarını açıkladı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir, Darbe Girişimi, Emrah Özdemir, Niğde, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde Belediyesi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenliyor - Son Dakika


16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:33 Görme Engelli Eş Rögar Olayını Anlattı Görme Engelli Eş Rögar Olayını Anlattı
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 17:00:20. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement