Niğdeli Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonasında Madalya Kazandı

Spor

29-30 Haziran 2024 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen U23 ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonasında yarışan Niğdeli sporcular madalya ile döndü.

U23 ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda, Aleyna Tok 400 metrede Türkiye 2'ncisi, 800 metrede Türkiye 3'üncüsü; Şevval Özdoğan ise, 3 bin metrede Türkiye 3'üncüsü oldu. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "U23 ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonasında Niğde'mizi temsil eden sporcularımız; Aleyna Tok 400 metrede Türkiye 2'ncisi, 800 metrede Türkiye 3'üncüsüsü oldu. Şevval Özdoğan ise, 3000 metrede Türkiye 3'üncüsüsü oldu. Sporcularımız Şevval ve Aleyna'yı, Antrenörleri Ahmet Yavuz hocamızı tebrik ediyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE