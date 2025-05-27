Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı.

TARAFTARLAR COŞKUYLA KARŞILADI

Sarı-lacivertli ekip, kutlama için hazırlanan üstü açık otobüsle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan hareket etti. Konvoy eşliğinde Bağdat Caddesi'ne ulaşan otobüsü, Sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşıladı. Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile oyunculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı.

NIGEL HAYES-DAVIS TÜRKÇE KONUŞMASIYLA COŞTURDU

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Nigel Hayes-Davis, taraftarlara Türkçe konuşma yaptı. Hayes, cep telefonundan okuduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi şampiyonuyuz. Avrupa'nın en büyük kupasını kazandık ama bu sadece bir kupanın değil, bir duruşun, bir inancın ve bir karakterin zaferi. Bu başarı, sadece bir koçun taktiğiyle ya da oyuncuların yeteneğiyle gelmedi. Bu seviyeye, yalnızca sportif başarıyla gelinmez. Bu başarı; inanan bir takımın, vazgeçmeyen bir camianın ve her zaman yanımızda olan siz büyük taraftarımızın eseridir. Bu kupa, Fenerbahçe'nin sahip olduğu değerleriyle kazanıldı, sadece oynayarak değil. Çok çalışarak, birbirimize inanarak, asla dağılmayarak, vefayı unutmadan, birlikle, omuz omuza yürüyerek ve adil olarak… Fenerbahçe, sadece bir kulüp değil; bir tavır, duruş ve ilkedir. Büyük önder, büyük lider Atatürk'ün de dediği gibi 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' ve 'Zafer bir inanç işidir, inanmayanların zaferi yoktur.''