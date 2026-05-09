09.05.2026 17:06
Eskişehirspor'un efsanevi ismi Nihat Atacan vefat etti. Cenaze 10 Mayıs'ta yapılacak.

Eskişehirspor’un efsane isimlerinden, Türk futboluna damga vurmuş eski futbolcu ve teknik direktör Nihat Atacan hayatını kaybetti.

''DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ''

Eskişehirspor camiası, kulüp tarihinin önemli figürlerinden biri olan Nihat Atacan’ın vefat haberini paylaştı. Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Atacan’ın kaybından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Şanlı tarihimizin unutulmaz ismi, efsane futbolcumuz ve antrenörümüz Nihat Atacan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Nihat Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm taraftarlarımıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. 

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Efsane ismin cenaze törenine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Nihat Atacan'ın naaşı, 10 Mayıs 2026 Pazar günü öğle namazını müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene Eskişehirspor yönetimi, taraftarlar ve spor camiasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

