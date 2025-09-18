Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası - Son Dakika
Spor

Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası

Haberin Videosunu İzleyin
Nihat Kahveci\'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası
18.09.2025 10:14
Haberin Videosunu İzleyin
Nihat Kahveci\'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası
Haber Videosu

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. İrfan Can Eğribayat'ın hatasına dikkat çeken Kahveci, ''Futbol hatalar oyunu ama bu hata değil, bunun adı başka bir şey. Sezon başından beri iyi bir kaleci gerektiğini söylüyorduk. İrfan bugünkü hatasıyla artık 3. kaleci olur. Futbol böyledir, bazı hatalar böyledir'' dedi.

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, sarı-lacivertlilerin ilk yarıdaki oyununu, "Bu kadrodan ilk yarı bu futbol mu çıkar? Alanyaspor ikinci golü de bulabilirdi" ifadeleriyle eleştirdi.

"VAR ÇAĞIRMALIYDI"

Tartışmalı pozisyonlara da değinen Kahveci, "VAR tekrar çağırmalıydı. Kanıt yoksa bile inceleme gerekirdi. Oosterwolde'nin pozisyonunda da şiddeti bilmiyoruz, kendisi kalktı ve geriye koştu" dedi.

"ARTIK 3. KALECİ OLUR"

İrfan Can Eğribayat'ın hatasına dikkat çeken Kahveci, "Futbol hatalar oyunu ama bu hata değil, bunun adı başka bir şey. Sezon başından beri iyi bir kaleci gerektiğini söylüyorduk. İrfan bugünkü hatasıyla artık 3. kaleci olur. Futbol böyledir, bazı hatalar böyledir" dedi.

İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Nihat Kahveci, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oğuz YALMAN:
    Eğribayat güle güle.3. kaelciliğin bile zor.Böyle hata yapılmaz be kardeşim. 86 1 Yanıtla
  • Semih:
    kaptanı futbolculuğunu göremediğimiz takımın konsantrasyonunu bozan mhy, başkanı ali, kalecisi de bu. sahaya odaklanma yok ki. 62 2 Yanıtla
  • Osİcardi:
    gittiği şehirler kulüplerin statların tribünleri rakibi proveke etmeye çalışan birisi. aklınca böyle sevdirmeye çalışıyor kendini taraftara. volkan demirelin de bazı huyları vardı ama aşırı saygısızlıkları olmadı ve çok iyi kaleciydi. siz kendinizi ne sanıyosunuz? 41 2 Yanıtla
  • Ahmet D:
    Trabzon ve Göztepe maçlarında yaptıkları malum. Gaziantep maç sonu bi de depremde yardım ettik demişti. Böyle birinin işi gücü rast gider mi? 32 1 Yanıtla
  • 251351Ng:
    böyle hata amatör kümede yapılmaz. Fenerbahçe'ye yakışmıyor. 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.