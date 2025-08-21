Nihat Kahveci'den Fenerbahçe taraftarına olay çağrı: Mourinho'ya bunu yazın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe taraftarına olay çağrı: Mourinho'ya bunu yazın

Haberin Videosunu İzleyin
Nihat Kahveci\'den Fenerbahçe taraftarına olay çağrı: Mourinho\'ya bunu yazın
21.08.2025 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nihat Kahveci\'den Fenerbahçe taraftarına olay çağrı: Mourinho\'ya bunu yazın
Haber Videosu

Nihat Kahveci, Fenerbahçe-Benfica maçı sonrası Fenerbahçe'nin korner organizasyonunu eleştirdi ve taraftarlara çağrıda bulundu. Kahveci, ''62. dakika Göztepe 10 kişi, 35 dakika üretemedin bir penaltı aldın, kaçırdın. Bu akşam dakika 70, Benfica 10 kişi, net nasıl bunu kaçırdın diyemiyoruz. Mourinho'ya buradan seslenmek istiyorum. Mourinho'ya sosyal medyadan yazın. Takıma korner çalıştırsın'' dedi.

Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Benfica ile golsüz berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını değerlendirdi. Ünlü yorumcu, sarı-lacivertlilerin korner organizasyonunu eleştirirken Fenerbahçe taraftarına da çarpıcı bir çağrı yaptı.

"SOSYAL MEDYADAN YAZIN"

Kahveci, "62. dakika Göztepe 10 kişi, 35 dakika üretemedin bir penaltı aldın, kaçırdın. Bu akşam dakika 70, Benfica 10 kişi, net nasıl bunu kaçırdın diyemiyoruz. Mourinho'ya buradan seslenmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, Mourinho'ya sosyal medyadan yazın. Takıma korner çalıştırsın! Szymanski'ye 150 tane korner attırsın. İrfan Kahveci'ye 50 tane korner attırsın çünkü onun çok zamanı yok, onu sonradan alıyor.

Bir takımda 4'ü yapışmış böyle tren gibi. Skriniar, Duran, En-Nesyri, Oosterwolde. 4'ünü topla 10 metre. Szymanski şu altıpastaki adamı bir geçir ya korner keserken! Bu maçlarda duran toplar önemli!" dedi.

Nihat Kahveci, İrfan Kahveci, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nihat Kahveci'den Fenerbahçe taraftarına olay çağrı: Mourinho'ya bunu yazın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:14:30. #7.11#
SON DAKİKA: Nihat Kahveci'den Fenerbahçe taraftarına olay çağrı: Mourinho'ya bunu yazın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.