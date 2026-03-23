ABD "Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk" dedi, İran resti çekti

ABD istihbaratı, Hürmüz Boğazı'nda mayınlar tespit edildiğini öne sürdü.

EN AZ 12 TANE SUALTI MAYINI VAR

ABD basınının adı açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD istihbaratının Hürmüz Boğazı'nda en az 12 tane sualtı mayını tespit ettiği ifade edildi. Haberlerde, İran'ın boğaza yerleştirdiği mayınların İran yapımı Maham 3 ve Maham 7 Limpet mayını olduğu belirtildi.

FİZİKSEL TEMAS OLMADAN YAKIN CİSİMLERİ ALGILIYOR, TESPİTİ SON DERECE ZOR

Maham 3, manyetik ve akustik sensörler aracılığıyla fiziksel temas gerektirmeksizin yakın cisimleri algılayan demirleme tipi bir deniz mayını olarak biliniyor. İlk kez 2015 yılındaki bir silah fuarında kamuoyuna tanıtılan Maham 7 ise, "yapışkan mayın" olarak da bilinen, son derece zor tespit edilebilen bir mayın. Deniz tabanına oturtulan yüksek patlayıcılı mayın, akustik ve üç eksenli manyetik sensör kombinasyonu kullanarak yakın çevresindeki gemileri algılıyor.

İRAN YALANLADI: İHTİYAÇ DUYMUYORUZ

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, Umman Denizi ile Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol altında tuttuklarını dolayısıyla Basra Körfezi'ne mayın döşemeye ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Zülfikari ayrıca, ihtiyaç halinde her türlü imkandan da faydalanacaklarını dasözlerine ekledi.

GEÇİŞ İÇİN "İRAN'LA KOORDİNASYON" ŞARTI

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, savaş dışı ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin ancak İran'la koordinasyon halinde mümkün olacağı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nda oluşabilecek güvenlik risklerinden ABD ve İsrail'in sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması için askeri saldırıların sonlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan 33 kilometre genişliğindeki Hürmüz Boğazı, dünya deniz geçitleri arasında en stratejik su yollarından biri olarak öne çıkıyor. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) akışının önemli bir bölümü bu dar geçitten sağlanıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) 2025 verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan günlük 20 milyonu varili aşkın ham petrol ve petrol ürünü geçiyor. Bu miktar, dünya sıvı petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verileri de benzer şekilde, küresel petrol ticaretinin beşte birinin bu hat üzerinden gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA FİİLEN KAPALI

İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrasında çatışma bölgeye yayıldı. İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenledi. Bununla birlikte İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerini de fiilen engelledi. Devrim Muhafızları Ordusu, VHF radyo yayınlarıyla gemilere "Hiçbir gemi geçiş yapamaz" ve "Geçişe izin verilmiyor" uyarıları yaptı.

Avrupa Birliği'nin Aspides deniz misyonu yetkilisi, bu mesajların IRGC'den geldiğini doğruladı. İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ise resmi bir kapanma bildirimi olmadığını duyurdu. İran tarafı da resmi tam kapanma ilan etmedi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Al Jazzera'ya yaptığı açıklamada, "Şu aşamada boğazı kapatma veya süyrüseferi engelleme niyetimiz yok." açıklaması yaptı. Buna karşılık İran Silahlı Kuvvetleri, Boğaz'da Umman açıklarında Skylight adlı bir petrol tankerini "uyarılara dikkat etmediği" gerekçesiyle vurdu ve tanker batmaya başladı.

Küresel deniz trafiğini izleyen "MarineTraffic"e göre, Boğazdaki trafik yüzde 40-70 oranında azaldı. 150-250'den fazla tanker (ham petrol, LNG, ürünler) demir attı, U dönüşü yaptı veya açık sularda bekliyor. Uluslararası sigorta şirketleri risk nedeniyle poliçe iptalleri veya prim artışları ilan etti. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması petrolün fiyatında da artışa neden oldu.

Kaynak: AA/ İHA