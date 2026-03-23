ABD "Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk" dedi, İran resti çekti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD istihbaratı, Hürmüz Boğazı'nda fiziksel temas gerektirmeyen, üç eksenli sensörlerle donatılmış en az 12 adet İran yapımı sualtı mayını tespit edildiğini öne sürdü. Geçişlere fiilen kapalı konumda bulunan küresel enerji ticaretinin en kritik noktasında tespiti son derece zor olan akıllı mayınların bulunduğu iddialarını yalanlayan İran ise, "Bölge zaten kontrolümüzde, mayına ihtiyacımız yok" diyerek rest çekti.

EN AZ 12 TANE SUALTI MAYINI VAR

ABD basınının adı açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD istihbaratının Hürmüz Boğazı'nda en az 12 tane sualtı mayını tespit ettiği ifade edildi. Haberlerde, İran'ın boğaza yerleştirdiği mayınların İran yapımı Maham 3 ve Maham 7 Limpet mayını olduğu belirtildi.

FİZİKSEL TEMAS OLMADAN YAKIN CİSİMLERİ ALGILIYOR, TESPİTİ SON DERECE ZOR

Maham 3, manyetik ve akustik sensörler aracılığıyla fiziksel temas gerektirmeksizin yakın cisimleri algılayan demirleme tipi bir deniz mayını olarak biliniyor. İlk kez 2015 yılındaki bir silah fuarında kamuoyuna tanıtılan Maham 7 ise, "yapışkan mayın" olarak da bilinen, son derece zor tespit edilebilen bir mayın. Deniz tabanına oturtulan yüksek patlayıcılı mayın, akustik ve üç eksenli manyetik sensör kombinasyonu kullanarak yakın çevresindeki gemileri algılıyor.

İRAN YALANLADI: İHTİYAÇ DUYMUYORUZ

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, Umman Denizi ile Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol altında tuttuklarını dolayısıyla Basra Körfezi'ne mayın döşemeye ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Zülfikari ayrıca, ihtiyaç halinde her türlü imkandan da faydalanacaklarını dasözlerine ekledi.

GEÇİŞ İÇİN "İRAN'LA KOORDİNASYON" ŞARTI

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, savaş dışı ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin ancak İran'la koordinasyon halinde mümkün olacağı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nda oluşabilecek güvenlik risklerinden ABD ve İsrail'in sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması için askeri saldırıların sonlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan 33 kilometre genişliğindeki Hürmüz Boğazı, dünya deniz geçitleri arasında en stratejik su yollarından biri olarak öne çıkıyor. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) akışının önemli bir bölümü bu dar geçitten sağlanıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) 2025 verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan günlük 20 milyonu varili aşkın ham petrol ve petrol ürünü geçiyor. Bu miktar, dünya sıvı petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verileri de benzer şekilde, küresel petrol ticaretinin beşte birinin bu hat üzerinden gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA FİİLEN KAPALI

İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrasında çatışma bölgeye yayıldı. İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenledi. Bununla birlikte İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerini de fiilen engelledi. Devrim Muhafızları Ordusu, VHF radyo yayınlarıyla gemilere "Hiçbir gemi geçiş yapamaz" ve "Geçişe izin verilmiyor" uyarıları yaptı.

Avrupa Birliği'nin Aspides deniz misyonu yetkilisi, bu mesajların IRGC'den geldiğini doğruladı. İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ise resmi bir kapanma bildirimi olmadığını duyurdu. İran tarafı da resmi tam kapanma ilan etmedi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Al Jazzera'ya yaptığı açıklamada, "Şu aşamada boğazı kapatma veya süyrüseferi engelleme niyetimiz yok." açıklaması yaptı. Buna karşılık İran Silahlı Kuvvetleri, Boğaz'da Umman açıklarında Skylight adlı bir petrol tankerini "uyarılara dikkat etmediği" gerekçesiyle vurdu ve tanker batmaya başladı.

Küresel deniz trafiğini izleyen "MarineTraffic"e göre, Boğazdaki trafik yüzde 40-70 oranında azaldı. 150-250'den fazla tanker (ham petrol, LNG, ürünler) demir attı, U dönüşü yaptı veya açık sularda bekliyor. Uluslararası sigorta şirketleri risk nedeniyle poliçe iptalleri veya prim artışları ilan etti. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması petrolün fiyatında da artışa neden oldu.

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı, Brent Petrol, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Enerji, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
Savaşta 24. gün İran’dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
Gazeteci Bahar Feyzan’dan olay paylaşım Kısa sürede sildi Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
İstanbul’da bayram tatili sonrası trafik yoğunluğu İstanbul'da bayram tatili sonrası trafik yoğunluğu
Altın fiyatları tepetaklak İşte uzmanların işaret ettiği seviye Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
Trump’tan 5 maddelik yeni İran açıklaması Hedefleri tek tek sıraladı Trump'tan 5 maddelik yeni İran açıklaması! Hedefleri tek tek sıraladı
5 çocuk annesi kadın, eşini bıçaklayarak öldürdü 5 çocuk annesi kadın, eşini bıçaklayarak öldürdü
Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi

23:23
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
23:14
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
23:11
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
22:41
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
22:17
7 maç 7 galibiyet Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
22:06
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür
İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
21:41
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
21:18
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
20:36
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
20:32
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
20:04
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 00:03:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.