Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti

23.03.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde baldızı Nigar Arslan'ı apartman koridorunda tabancayla vücudunun üç yerinden vurarak öldüren Hasan Aydın aynı silahla intihar etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Hasan Aydın, baldızı Nigar Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, 22.00 sıralarında Kökçüoğlu Mahallesi Ara Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Hasan Aydın (52), eşi N.A. ve baldızı Nigar Arslan (44) ile birlikte annesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Hasan Aydın, apartmandan çıktıkları sırada eşi N.A.'yı sokağa itip apartmanın kapısını kapattı.

Hasan Aydın, iddiaya göre apartman koridorunda baldızı Nigar Arslan'ı başından, sırtından ve sol koltuk altından tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi göğüs ve boğazına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Arslan ve Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arslan ve Aydın'ın cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın morguna götürüldü. Nigar Arslan'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Hasan Aydın, Cinayet, İlkadım, Güncel, Samsun, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 00:07:34. #7.13#
SON DAKİKA: Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.