Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü

23.03.2026 23:23
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen futbolcu Joe Worrall'ın gelinlik giyip şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Kendisini eleştirenlere karşı sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İngiliz oyuncu, ''Sizler hayatın tadını çıkarmayı bilmeyen, dünyanın en sıkıcı insanlarısınız. Bu eylemi neden yaptığımı size anlatmak için zamanımı boşa harcamayacağım'' dedi.

Geride bıraktığımız dönemlerde kısa bir süreliğine Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Joe Worrall, saha dışındaki ilginç görüntüsüyle gündeme geldi.

GELİNLİK GİYİP ŞARKI SÖYLEDİ

Kalabalık bir grupla eğlenen Joe Worrall'ın gelinlik giyerek şarkı söylediği görüldü. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu anları eğlenceli bulurken, bazıları da oyuncuya tepki gösterdi.

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kendisine yapılan eleştirilere dayanamayan Joe Worrall, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak adeta ateş püskürdü. Yaptığında bir sakınca olmadığını belirten 29 yaşındaki savunma oyuncusu, ''Sizler hayatın tadını çıkarmayı bilmeyen, dünyanın en sıkıcı insanlarısınız. Bu eylemi neden yaptığımı size anlatmak için zamanımı boşa harcamayacağım'' sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş kariyerinde 9 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı. Worrall, siyah-beyazlılarda Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
Savaşta 24. gün İran’dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin

23:56
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
23:14
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
23:11
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
22:41
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
22:06
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür
İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
