Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

24.03.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de bulunduğu binanın 16. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin vasiyetinde cenazesinin teslim edilmesini istediği isim olan ancak son isteği yerine getirmeyen Polat Yağcı da törene katılarak son görevini yerine getirdi. Törenin ilgi odağı olan Yağcı, Köse'ye gösterilen tepkiler hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve ''İyi günde, kötü günde çok şey değişebiliyor. Herkesin kendi düşüncesi, bir şey demiyorum.'' dedi.

Ünlü yapımcı Erol Köse, bulunduğu binanın 16. katından düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Köse bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yaşarken büyük polemiklere neden olan Köse ölümüyle de çok konuşuldu.

VASİYETİ YERİNE GELMEDİ

Vasiyetinde, "Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin" diyen Erol Köse'nin bu isteğini yerine getirmeyen ve cenazeyi teslim almayan yapımcı Polat Yağcı cenaze törenine katıldı.

Yağcı, Erol Köse'ye ölümünün ardından gösterilen tepkilerin sorulması üzerine kısa bir cevap verdi. Ünlü yapımcı camia içindeki kırgınlıkları ve değişen dengeleri işaret eden şu ifadeleri kullandı:

"Çok bir şey söylemek istemiyorum. Bizim işimiz biraz kaygan bir zemin olduğu için; iyi günde, kötü günde çok şey değişebiliyor. Herkesin kendi düşüncesi, bir şey demiyorum."

Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

BİR AVUÇ KİŞİ UĞURLADI

Vakit namazının ardından törensiz bir bir şekilde defnedilmek istendiğini belirten Erol Köse'nin cenazesini bir avuç insan toprağa verdi.

Türk müzik piyasasına yön veren isimlerden biri olan Erol Köse'nin cenaze töreninde, sanat camiasından katılımın azlığı dikkat çekti. Törende Hande Yener, Ferhat Göçer-Ömür Gedik çifti ile Orhan Gencebay ve Sevim Emre hazır bulunarak Köse'ye son görevlerini yerine getirdi.

Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
Ünlü şarkıcı Hande Yener Erol Köse'nin kızını teselli etmeye çalıştı
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
Ferhat Göçer- Ömür Gedik çifti Köse'ye son görevlerini yerine getirdi

İBRAHİM TATLISES ÇELENK GÖNDERDİ

Vefat haberinin ardından derin üzüntüsünü dile getiren İbrahim Tatlıses de törene bizzat katılmadı ve çelenk göndermekle yetindi.

SANAT DÜNYASINDAN TEPKİ YAĞDI

Ünlü yapımcı Erol Köse, ölümüyle sadece yas değil, yıllardır biriken hesaplaşmaları da beraberinde getirdi. Atilla Taş, Nez, Cenk Eren gibi isimler, "Hakkımı helal etmiyorum" derken, İbrahim Tatlıses bir veda paylaşımı yapmıştı. Doğuş, Rober Hatemo gibi isimler de her şeye rağmen haklarını helal ettiklerini dile getirmişti.

Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pistte feci kaza Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Pistte feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
’’Biz Allah yolundan giden Müslümanız’’ diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı ''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı
Almanya’da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
7 maç 7 galibiyet Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar 7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Volkan Demirel, ’’Bu yetenekle Portekiz Milli Takımı’na seçilir’’ demişti Yıldız isme büyük müjde geldi Volkan Demirel, ''Bu yetenekle Portekiz Milli Takımı'na seçilir'' demişti! Yıldız isme büyük müjde geldi
Erol Köse’nin ardından demediğini bırakmadılar Erol Köse'nin ardından demediğini bırakmadılar
ABD “Hürmüz Boğazı’nda mayın bulduk“ dedi, İran resti çekti ABD "Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk" dedi, İran resti çekti
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık 2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık

18:11
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu
MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
17:12
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu
Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
16:33
Zeynep Demirel’den “ideal koca“ çıkışı Volkan Demirel’in pek hoşuna gitmeyebilir
Zeynep Demirel'den "ideal koca" çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir
16:15
Yunanistan’da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası Yalanlama geldi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:53:56. #7.13#
SON DAKİKA: Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.