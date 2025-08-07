Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a 2-1 kaybettiği maç sonrası konuştu. Oldukça sinirli olduğu görülen ünlü yorumcu sarı-lacivertlileri sert eleştirdi.
Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, "Sen bu sene Feyenoord maçına tek yeni transfer Brown'la başlıyorsun. Asensio hangi depoda bekliyor, niye bu maçta yok?" dedi.
Açıklamalarına devam eden eski futbolcu, "Önünde prestij var, taraftara verebileceğin moral var. 50 milyon euro kazanabileceğin ekonomik güç, Şampiyonlar Ligi'ne girersen 17 yıldır o müziği dinlemeyen Fenerbahçe taraftarı kendine gelecek, biz de mutlu olacağız.
Galatasaray'la beraber Türkiye sınırları içinde o müziği dinleyeceğiz. Sadece tek oyuncu var 11'de geçen seneden farklı ve Dzeko ile Tadic de yok 11'de. Aklım almıyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Nihat Kahveci, Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: Hangi depoda bekliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?