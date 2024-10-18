Nihat Kahveci, Galatasaraylı futbolcunun heykelinin dikilmesini istedi - Son Dakika
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Spor

Nihat Kahveci, Galatasaraylı futbolcunun heykelinin dikilmesini istedi

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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, katıldığı bir programda sezon sonunda ülkesine dönmek isteyen Galatasaray efsanesi Fernando Muslera hakkında konuştu. Uygun bir teklif yapılması durumunda tecrübeli kalecinin takımda kalacağını belirten Kahveci, sarı-kırmızılı yönetime bir de çağrıda bulunarak Muslera'nın heykelinin dikilmesini istedi.

18.10.2024 14:40  Güncelleme: 15:12
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların efsane ismi Fernando Muslera'nın ülkesine dönmek istediğini açıklamıştı. Bu açıklamalar üzerine eski milli futbolcu ve şimdilerin spor yorumcusu Nihat Kahveci'den Muslera ile ilgili Cimbom yönetimine sürpriz bir çağrı geldi.

"OKAN BURUK, MUSLERA'YI KORUMAK İÇİN YAPTI"

Kontraspor YouTube kanalında Muslera ile ilgili konuşan Kahveci, "Her futbolcunun bir sonu gelecek, 'Artık ben bırakıyorum' diyecek. Muslera bu sezon birazcık agresif. Young Boys maçından sonra o agresifliği iyice arttı. Hele 2. maçta gol sevinci yapan bir futbolcuya tekme vurmasını hiç yakıştıramadım Muslera gibi bir futbolcuya, ki her takım taraftarları tarafından sevilen bir kaleciden bahsediyoruz. Ben, Okan Buruk'un Muslera açıklamasını şu an yapmasını Muslera üzerindeki baskıyı almak olduğunu düşünüyorum" dedi.

Nihat Kahveci, Galatasaraylı futbolcunun heykelinin dikilmesini istedi

"HEYKELİNİ DİKSİNLER"

Nihat Kahveci, "Sonuçta 7 tane şampiyonluk var. Muslera'nın heykelini diksinler gidiyorsa da. Bu sene iyi de kötü de oynasa dikilmesi gerekir. 38 yaşında... Diyelim ki Galatasaray sezon sonunda 2.5-3 milyon euro teklif etti, Muslera kalır" diyerek tamamladı.

Nihat Kahveci, Galatasaraylı futbolcunun heykelinin dikilmesini istedi

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Tecrübeli file bekçisinin sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen sene de bu sene de ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil" ifadelerini kullanmıştı.

Nihat Kahveci, Galatasaraylı futbolcunun heykelinin dikilmesini istedi

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Son Dakika Spor Nihat Kahveci, Galatasaraylı futbolcunun heykelinin dikilmesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • sudem meliss:
    Hangi takımlığı olduğun belli değil yalakk 9 65 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    tamm isabet muslera adam gibi adam 50 4 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Ya siz ne kadar da meraklısınız her yere heykel dikmeye 20 27 Yanıtla
    Emir Kozcu:
    Sana da dikeriz zoruna gitmesin:))) 4 0
  • Furkan Polat:
    Her tarafa heykel yapacaksınız heykel yapınca ne oluyor anlamıyorum ki 12 15 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Mustafa Kemal Atatürk'ün Heykeli Dikilsin Fırıldak Nihat 3 23 Yanıtla
  • Ramazan Şekercioğlu:
    heykel değil de mesela kulübün en gözde yerine resim olabilir. çünkü bıktık heykellerden 12 5 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Alex in heykeli dikildiyse Muslera daha çok hak ediyor. 5 0 Yanıtla
  • İlhan İnan:
    put perest olduğunuzu bu kadar belli etmeyin.... 0 3 Yanıtla
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