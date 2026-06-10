Nihat Özbağı: Hedef Şampiyonluk! - Son Dakika
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Nihat Özbağı: Hedef Şampiyonluk!

Nihat Özbağı: Hedef Şampiyonluk!
10.06.2026 19:33
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Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Özbağı, yeni sezonda şampiyonluk hedefi ve stat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nihat Özbağı: Şampiyon olmayı hedefledik, stat ile ilgili işlere hızlı bir şekilde başladım

İSTANBUL, - FENERBAHÇE'de başkan Aziz Yıldırım başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Nihat Özbağı, yeni dönemin hedefleri ve stat projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göreve 8 yıl aradan sonra yeniden geldiklerini belirten Özbağı, yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini ifade ederek, "Heyecanlıyız. 8 yıl aradan sonra tekrar geldik. İşimiz çok yüklü. Dolayısıyla bir sene çok önemli işler yapacağız. Şampiyon olmayı hedefledik. Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Çok başarılı geçti. Belirli bir kısım iş bölümü yaptık. Daha da devam edeceğiz. İkinci bir konu. Ben de stat ile ilgili işlere hızlı bir şekilde başladım. İzinlerle uğraşıyorum. Bazı yerlerden randevular bekliyorum. Hızlı bir şekilde başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Nihat Özbağı: Hedef Şampiyonluk! - Son Dakika

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