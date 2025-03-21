Nijerya, Osimhen\'in golleriyle Ruanda\'yı 2-0 yendi

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 5. maçında Ruanda'ya konuk olan Nijerya, Victor Osimhen'in yıldızlaştığı maçta rakibini 2-0 mağlup etti.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri; 12. ve 45+4. dakikalarda Galatasaray forması giyen yıldız golcü Victor Osimhen kaydetti. Osimhen, 78. dakikada yerini Arokodare'ye bıraktı.
Ayrıca Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel de karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 78 dakika sahada kaldı. Osayi'nin yerine Alhassan oyuna dahil oldu.
Nijerya, bu skorla beraber gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükselterek 4. sırada yer aldı. Ruanda ise 7 puan ile 3. sıradaki yerinde kaldı. Öte yandan Nijerya, geride kalan 4 maçta ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 30 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de attığı 20 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nijeryalı golcü, maç başına 1.2'lik gol katkısı oranı yakaladı.
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