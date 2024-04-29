Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü Şampiyonluğunu İlan Etti

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü Şampiyonluğunu İlan Etti

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, Yeni Çanspor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Mavi yeşil beyazlılar önümüzdeki sezon Nilüfer'i 3. Lig'de temsil edecek.

29.04.2024 10:33  Güncelleme: 10:38
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Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü 24. hafta maçında Yeni Çanspor'u 3-0 yenerek, bitime 2 hafta kala en yakın rakibine 9 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti. Mavi yeşil beyazlılar önümüzdeki sezon Nilüfer'i 3. Lig'de temsil edecek.

Şampiyonluk için beraberliğin bile yeteceği maçta Nilüferli futbolcular rakibini İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda yaklaşık 2 bin taraftarı önünde ağırladı. Nilüfer Belediye FSK baskın bir oyun sergilese de ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarının başlaması ile birlikte 47. dakikada Mustafa Aköz güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 56.dakikada Ali Şentürk, 67. dakikada Sinan Yıldırım'ın ayağından bulduğu gollerle maçtan 3-0 galip ayrılan Bursa ekibi 61 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın son düdüğünün ardından futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Maçı tribünde eşi Nuray Özdemir ile birlikte izleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye FSK Başkanı Tamer İşler ve yöneticilerle birlikte sahaya inerek yaşanan coşkuya ortak oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de maçtan sonra sahaya gelerek Teknik Direktör Pablo Martin Batalla, futbolcular ve teknik heyeti kutladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika

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