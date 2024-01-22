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Nilüfer Belediyesi Ev Sahipliğinde Türkiye Squash Şampiyonası Gerçekleşti - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Ev Sahipliğinde Türkiye Squash Şampiyonası Gerçekleşti

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Squash Şampiyonası büyük çekişmeye sahne oldu. 3 gün süren karşılaşmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. Şampiyonaya 12 ilden toplam 155 sporcu katıldı. Nilüfer Belediyespor da 32 sporcusuyla katıldığı şampiyonada, 4'ü birincilik olmak üzere toplam 14 madalya aldı.

Nilüfer Belediyesi Ev Sahipliğinde Türkiye Squash Şampiyonası Gerçekleşti
22.01.2024 - 11:06,
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Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Squash Şampiyonası büyük çekişmeye sahne oldu. 3 gün üren karşılaşmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Squash Şampiyonası Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi Altınşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen ve büyük mücadelelere sahne olan şampiyona 3 gün sürdü. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılan şampiyonaya 12 ilden toplam 155 sporcu katıldı.

Gençlerde 102 sporcu, büyüklerde de 53 sporcunun katıldığı karşılaşmalar heyecanlı geçti.

Mücadeleler sonunda dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi.

Türkiye Gençler Squash Şampiyonası'nda 11 yaş altı kategorisinde kadınlarda Ümmü Naz Dinçer, erkeklerde Deniz Korer, 13 yaş altı kategorisinde kadınlarda Beril Kırca, erkeklerde Mustafa Tezel, 15 yaş altı kategorisinde kadınlarda Zeynep Türkyılmaz, erkeklerde Eymen Özkılıç, 17 yaş altı kadınlarda Doğa Kasnak, erkeklerde Ferruh Dinçer, 19 yaş altı kadınlarda Selenay Kılıç, erkeklerde Mümin Bilen ilk sırayı alan isimler oldu.

Erkek ve kadın kategorilerinde 50'yi aşkın sporcunun katıldığı Türkiye Büyükler Squash Şampiyonası'nda ise Esma Kavakçı ve Mümin Fehim Bilen ilk sırayı aldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, başarılarından dolayı kutladı. Nilüfer Belediyesi olarak squash sporuna destek veren önde gelen kurumlardan biri olduklarını ifade eden Sibel Özer, spor kent olma yolunda hızla ilerlediklerini belirtti.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Squash Türkiye Koordinatörü Burhan Atasoy da ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. Squash sporunun yaygınlaştırılması adına çalıştıklarını ifade eden Atasoy, şampiyonada dereceye girenlerin Mili Takım aday kadrosuna katılacağını açıkladı.

Nilüfer Belediyespor da 32 sporcusuyla katıldığı şampiyonada, 4'ü birincilik olmak üzere toplam 14 madalya aldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi Ev Sahipliğinde Türkiye Squash Şampiyonası Gerçekleşti - Son Dakika


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