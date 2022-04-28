Nilüfer Belediyesi voleybol turnuvası kazananı belli oldu - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi voleybol turnuvası kazananı belli oldu

28.04.2022 14:20
Nilüfer Belediyesi voleybol turnuvası kazananı belli oldu

Nilüfer Belediyesi'nin kurumsal gelişim ve kurum içi uyumu teşvik amacıyla düzenlediği birimler arası voleybol turnuvasında kazanan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü oldu.

Nilüfer Belediyesi'nin kurumsal gelişim ve kurum içi uyumu teşvik amacıyla düzenlediği birimler arası voleybol turnuvasında kazanan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü oldu.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, çalışanlar için düzenlenen birimler arası voleybol turnuvası çekişmeli maçlara sahne oldu. Belediye personeli için kurumsal gelişim ve kurum içi uyumu teşvik amacıyla düzenlenen turnuvaya katılan çalışanlar, yoğun iş temposunun stresinden sporla uzaklaştı.

15 takımın katılımı ile 16 Mart günü başlayan turnuvada gruplardan çıkan sekiz takım çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinde karşı karşıya geldi. Nilüfer Belediyesi Yüzüncü Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Özel Kalem Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü takımları 3.lük kupası için mücadele ederken, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü takımları çıktıkları final karşılaşmasında kupanın sahibi olabilmek için mücadele etti.

İlk set Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlüğü takımının üstünlüğü ile sona ererken, ikinci setin galibi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü oldu. Son sette rakibine üstünlük kuran Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlüğü çekişmeli geçen mücadele sonunda sahadan galip ayrılan takım oldu.

Final karşılaşması sonunda ilk üçe giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Turnuvanın üçüncüsü Zabıta Müdürlüğü takımı, ikincisi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü takımı ve turnuva şampiyonu Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü takımlarının oyuncuları, ödül ve kupalarını Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Meclis Üyesi Serkan Çalışkan'dan aldılar. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü takımında yer alan Evrim Ekiz turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünün sahibi oldu. - BURSA

Nilüfer Belediyesi voleybol turnuvası kazananı belli oldu
Nilüfer Belediyesi voleybol turnuvası kazananı belli oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi voleybol turnuvası kazananı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi voleybol turnuvası kazananı belli oldu - Son Dakika
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