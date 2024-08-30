Nilüfer Belediyesi Yaz Spor Okulları 7 Bin 500 Öğrenciye Hizmet Verdi

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Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediye spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları bu yıl da çok sayıda çocuğa, tatilini spor yaparak ve sanatsal etkinliklerle geçirme imkanı sundu. Ağustos ayı sonuna kadar devam eden yaz okullarından 7 bin 500'ün üzerinde öğrenci faydalandı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü, çocukların yaz tatilini daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla bu yıl da eğitime ara verilmesiyle birlikte Yaz Spor Okullarını faaliyete geçirdi.

Tatilde spor yapmak isteyen öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Yaz Spor Okulları, haziran ayında başladı, 30 Ağustos'ta sona erdi.

Yaz Spor Okulları'nda; futbol, voleybol, basketbol, yüzme, kort tenisi, cimnastik, masa tenisi branşlarında eğitimler verildi. Ayrıca isteyen öğrenciler de tam gün süren spor okulları programına katıldı.

Tam Gün Spor okullarında bir dönem 3 hafta sürdü ve hafta içi her gün devam etti. Tek branşta yapılan spor okulları ise bir dönem iki hafta sürdü ve yine hafta içi her gün yapıldı.

Eğitimler, Nilüfer Belediyesi Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Üçevler Spor Tesisi, Konak Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu, Beşevler Cimnastik Salonu, Nilüfer Belediyesi Balat Satranç Evi ve Altınşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tam Gün Spor Okulları'nda katılımcılar, voleybol, basketbol, futbol, kort tenisi, masa tenisi, bocce, sokak oyunları, yüzme, temel cimnastik, modern dans, akıl-zeka oyunları, satranç, drama, badminton, squash, el sanatları, savunma sporları gibi alanlarda eğitim gördü. 24 Haziran'da başlayan ve 3 dönem süren Tam Gün Spor Okulları'nda 435 öğrenci eğitim alırken son dönem 23 Ağustos'ta tamamlandı. Eğitimleri tamamlayan çocuklara her eğitim döneminin sonunda sertifikaları verildi.

Yaz Spor Okulları'nda voleybol, futbol, basketbol, yüzme, jimnastik, satranç ve kort tenisi branşlarında eğitim aldı. 24 Haziran'da başlayan ve 5 dönem süren branş kurslarında 7 bin 103 öğrenci eğitim alırken, son dönem 30 Ağustos'ta sona erdi. Eğitimlerini tamamlayan çocuklar her eğitim döneminin sonunda sertifika sevinci yaşadı.

5 dönem halinde düzenlenen Yaz Spor Okullarına toplam 7 bin 538 öğrenci katıldı. - BURSA