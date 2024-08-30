Nilüfer Belediyesi Yaz Spor Okulları 7 Bin 500 Öğrenciye Hizmet Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nilüfer Belediyesi Yaz Spor Okulları 7 Bin 500 Öğrenciye Hizmet Verdi

Nilüfer Belediyesi Yaz Spor Okulları 7 Bin 500 Öğrenciye Hizmet Verdi

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları, 7 bin 500'ün üzerinde öğrenciye spor yapma ve sanatsal etkinliklerle tatil geçirme imkanı sundu.

30.08.2024 15:32  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediye spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları bu yıl da çok sayıda çocuğa, tatilini spor yaparak ve sanatsal etkinliklerle geçirme imkanı sundu. Ağustos ayı sonuna kadar devam eden yaz okullarından 7 bin 500'ün üzerinde öğrenci faydalandı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü, çocukların yaz tatilini daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla bu yıl da eğitime ara verilmesiyle birlikte Yaz Spor Okullarını faaliyete geçirdi.

Tatilde spor yapmak isteyen öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Yaz Spor Okulları, haziran ayında başladı, 30 Ağustos'ta sona erdi.

Yaz Spor Okulları'nda; futbol, voleybol, basketbol, yüzme, kort tenisi, cimnastik, masa tenisi branşlarında eğitimler verildi. Ayrıca isteyen öğrenciler de tam gün süren spor okulları programına katıldı.

Tam Gün Spor okullarında bir dönem 3 hafta sürdü ve hafta içi her gün devam etti. Tek branşta yapılan spor okulları ise bir dönem iki hafta sürdü ve yine hafta içi her gün yapıldı.

Eğitimler, Nilüfer Belediyesi Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Üçevler Spor Tesisi, Konak Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu, Beşevler Cimnastik Salonu, Nilüfer Belediyesi Balat Satranç Evi ve Altınşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tam Gün Spor Okulları'nda katılımcılar, voleybol, basketbol, futbol, kort tenisi, masa tenisi, bocce, sokak oyunları, yüzme, temel cimnastik, modern dans, akıl-zeka oyunları, satranç, drama, badminton, squash, el sanatları, savunma sporları gibi alanlarda eğitim gördü. 24 Haziran'da başlayan ve 3 dönem süren Tam Gün Spor Okulları'nda 435 öğrenci eğitim alırken son dönem 23 Ağustos'ta tamamlandı. Eğitimleri tamamlayan çocuklara her eğitim döneminin sonunda sertifikaları verildi.

Yaz Spor Okulları'nda voleybol, futbol, basketbol, yüzme, jimnastik, satranç ve kort tenisi branşlarında eğitim aldı. 24 Haziran'da başlayan ve 5 dönem süren branş kurslarında 7 bin 103 öğrenci eğitim alırken, son dönem 30 Ağustos'ta sona erdi. Eğitimlerini tamamlayan çocuklar her eğitim döneminin sonunda sertifika sevinci yaşadı.

5 dönem halinde düzenlenen Yaz Spor Okullarına toplam 7 bin 538 öğrenci katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Tatil, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi Yaz Spor Okulları 7 Bin 500 Öğrenciye Hizmet Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:46 Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 16:24:09. #1.13#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi Yaz Spor Okulları 7 Bin 500 Öğrenciye Hizmet Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement