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Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'u yenerek galip geldi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'u yenerek galip geldi

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Beşiktaş Ayos'u 3-1 yenerek, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk devresini galibiyetle tamamladı. Nilüfer Belediyespor, 13 maçta 6 galibiyet ve 7 yenilgiyle ligi 8. sırada bitirdi.

Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş Ayos\'u yenerek galip geldi
18.12.2023 - 10:56,
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Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Ayos'u 3-1 yenerek, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk devresini galibiyetle kapattı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor, ilk yarının son maçında Beşiktaş Ayos'a konuk oldu. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Her iki takımında oyundan kopmadığı ve son ana kadar süren heyecan dolu seti, Nilüferli voleybolcular 25-23 kazandı. İkinci sete Beşiktaş Ayos etkili başladı. Set boyunca başarılı oyununu sürdüren siyah beyazlılar, bu seti 25-28 alarak maçta durumu 1-1'e taşıdılar.

Üçüncü setin başlaması ile birlikte file önü üstünlüğünü elinde tutan Nilüfer Belediyespor set ortalarında 12-4 üstünlük kurdu. Beşiktaş daha sonra yakaladığı seri sayılarla oyunda dengeyi kurmaya çalışsa da, açılan farkı önleyemedi ve bu seti 25-21 Nilüferli voleybolcular kazandı. Dördüncü set her iki ekibin karşılıklı sayıları ile set sonlarına kadar devam etti. Set sonunda 2-0'lık seri yakalayan Nilüfer Belediyespor bu seti de 25-22 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

Nilüfer Belediyespor ilk yarıda oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet ve 7 yenilgi alarak, 16 puanla ligi 8. sırada tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA
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