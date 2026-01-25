Nilüfer Belediyespor Eker evinde Beşiktaş'ı 3-1 geçti - Son Dakika
Nilüfer Belediyespor Eker evinde Beşiktaş'ı 3-1 geçti

25.01.2026 10:18  Güncelleme: 10:20
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı ağırladı ve maçı 3-1 kazanarak ligdeki 10. galibiyetini aldı. Nilüfer, bu sonuçla puanını 29'a çıkardı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Nilüfer Belediyespor Eker, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bursa temsilcisi bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini alarak puanını 29'a yükseltti.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi mücadelesine evinde aldığı galibiyetle devam etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan 18. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Bursa ekibi, çekişmeli anlara sahne olan karşılaşmayı kazanmasını bildi.

Karşılaşmaya her iki takım da istekli ve etkili bir oyunla başladı. Büyük bir çekişmeye sahne olan ve karşılıklı sayılarla ilerleyen ilk seti Nilüfer Belediyespor, 28-26 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette konuk ekip Beşiktaş daha etkili bir oyun sergiledi. Siyah-beyazlılar bu seti 18-25 kazanarak skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

Üçüncü setle birlikte oyunun kontrolünü yeniden eline alan Bursa temsilcisi, performansını yukarı çekti. Bu seti 25-19 alarak durumu 2-1'e getiren Nilüfer ekibi, dördüncü sette de üstünlüğünü korudu. Son seti 25-22, maçı ise 3-1 kazanan Nilüfer Belediyespor Eker, haftayı 3 puanla kapattı.

Bu sonuçla birlikte Nilüfer Belediyespor, bu sezonki 10. galibiyetini elde etti ve toplam puanını 29'a çıkardı.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligde gelecek hafta deplasmana gidecek. Bursa ekibi, 31 Ocak Cumartesi günü Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

