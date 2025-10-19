Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Kazandı

Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Kazandı
19.10.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyespor Eker, Aras Spor'u 3-2'lik skorla mağlup etti ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde galip geldi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Edwards, Öykü Saruhan)

Aras Spor: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Smrek, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu, Ramos)

Setler: 13-25, 25-21, 21-25, 25-17, 15-13

Süre: 140 dakika

Nilüfer Belediyespor Eker, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Aras Spor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Vodafone, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı Tek bir nedeni var Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Brezilya’da tarihin en büyük operasyonu 4’ü polis 60 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti
İsrail’in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump’tan ilk mesaj İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
Gebze’de 5 katlı bina çöktü Enkaz altında kalanlar var Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gebze’de çöken binanın eski hali ortaya çıktı Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

22:54
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
22:50
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
22:20
Gebze’den güzel haber hala gelmedi ’’Bilir’’ çifti için zamanla yarış
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! ''Bilir'' çifti için zamanla yarış
21:04
FED, faiz kararını açıkladı
FED, faiz kararını açıkladı
20:34
Ali Babacan’dan AK Parti’ye dönüş sorusuna net yanıt
Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt
20:18
Beştepe’deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay Bahçeli katılmadı
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2025 23:52:52. #7.13#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.