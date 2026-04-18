Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 6. haftasında Nilüfer Belediyespor deplasmanda Altınpost Giresunspor'u 36-30 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 21-13 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, salondan 36-30 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Nilüfer Belediyespor Giresun'u Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?