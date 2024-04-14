Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Play-off Serisini 3-0 Kazanarak 7. Sırada Tamamladı

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi play-off serisinin her iki maçında da Sigorta Shop Muratpaşa Belediyespor'u 3-0 yenerek, 2023-2024 sezonunu 7. sırada tamamladı.
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 7-8'lik play-off serisinde Sigorta Shop Muratpaşa Belediyespor ile mücadele etti. Nilüfer'in Sultanları, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Antalya temsilcisini Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda ağırladı. Maç boyunca file önü üstünlüğünü elinde tutan Nilüfer Belediyespor ilk seti açık farkla 25-16 kazandı. Karşılaşmanın ikinci setinde oyunda dengeyi yakalayan konuk ekip, set ortalarına kadar başa baş bir mücadele ortaya koydu. Nilüferli voleybolcular, ikinci setin sonlarında oyun kontrolünü yeniden ele alarak, bu seti de 25-22 kazandı. Maçta kazananın belli olduğu üçüncü seti de 25-17 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, aldığı bu sonuçla rakibi Sigorta Shop Muratpaşa Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Play-off serisini iki galibiyetle geçen Bursa ekibi, Sultanlar Ligi'ni 7. sırada tamamlamış oldu. Nilüfer'in Sultanları, maçın ardından galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı. - BURSA
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
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