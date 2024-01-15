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Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u 3-0 Yendi

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u 3-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı. Heyecanlı geçen karşılaşmayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Tamer İşler de tribünden izledi. Nilüfer Belediyespor, Avrupa CEV Challenge Cup'ta Romanya'nın SCM Lugoj Takımı ile son 4 takıma kalma mücadelesi verecek.

Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop\'u 3-0 Yendi
15.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:06
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Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta maçında rakibi Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Nilüfer Belediyespor ile Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Heyecanlı geçen karşılaşmayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Tamer İşler de tribünden izledi.

İlk sete etkili başlayan Antalya ekibi oldu ve set başında 7-2 üstünlük yakaladı. Alınan molanın ardından saha içi dağılımda iyi yer tutan Nilüferli voleybolcular set ortalarında seri sayılarla rakibini yakaladı. Hata yapmayan Nilüfer'in sultanları zorlu geçen seti 25-23 kazandı.

İkinci setin başlamasından itibaren oyunu kontrol altına alan ve özellikle rakip ataklarda blok üstünlüğünü elinde tutan Nilüfer Belediyespor, bu seti açık farkla 25-15 aldı. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü sete Nilüfer ekibi etkili başladı. Muratpaşa Belediye Sigorta Shop daha sonra oyunda dengeyi sağlayarak rakibini yakaladı. Set sonlarına 24-24 eşitlikle girildi ve set uzatmaya gitti. Uzatma sayılarında hücum da hata yapmayan Nilüfer Belediyespor bu seti de 27-25 alarak maçı da 3-0 kazandı.

Maçtan sonra her iki takım oyuncularını da kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem "Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bursamızın tek temsilcisi olan, seyircilere heyecanlı ve keyifli bir mücadele izlettiren voleybol takımımızı kutluyorum. Avrupa CEV Challenge Cup'ta Romanya'nın SCM Lugoj Takımı ile son 4 takıma kalma mücadelesi vereceğiz. 18 Ocak 2024 Perşembe günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynayacağımız maça tüm sporseverleri davet ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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