Nilüfer Belediyespor, Runar Sandefjord'a 36-29 yenilerek Avrupa Kupası'na veda etti

Nilüfer Belediyespor, Runar Sandefjord'a 36-29 yenilerek Avrupa Kupası'na veda ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Norveç temsilcisi Runar Sandefjord'a 36-29 yenildi. Sahasındaki ilk maçı da 37-28 yitiren Bursa temsilcisi, organizasyona veda etti.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Norveç temsilcisi Runar Sandefjord'a 36-29 yenildi.
Vestfold şehrindeki Runarhallen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-14 geride kapatan Bursa temsilcisi, karşılaşmayı da 36-29 kaybetti.
Sahasındaki ilk maçı da 37-28 yitiren Nilüfer Belediyespor, organizasyona veda etti.
Kaynak: AA
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