Nilüfer'de çocuklar tırmanış sporuyla tanışıyor

Nilüfer'in kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklar, tırmanış sporuyla tanışıyor. Tırmanış antrenöründen eğitim alan çocuklar, ardından 15 ve 18 metre yükseklikteki parkurlara adeta bir örümcek gibi tırmanıyor.

Nilüfer Belediyesi'nin Bademli Rotaract Kulübü iş birliğiyle düzenlediği tırmanış etkinliği, Nilüfer'in kırsal mahallelerindeki çok sayıda çocuğa, farklı bir deneyim yaşatıyor.

"Benim sporum, benim yeteneğim" sloganıyla Görükle Spor Parkı'nda bulunan tırmanma duvarında düzenlenen etkinliğe katılan Nilüferli çocuklar, yeni bir sporu tanırken, yeteneklerini de keşfediyor.

9 Eylül'e kadar her defasında farklı bir mahalleden çocukların katılımı ile devam edecek olan etkinliğin ilk konukları, Yolçatı Şehit Coşkun Çalı Ortaokulu öğrencileri oldu. Üç saat süren etkinlikte çocuklar ilk olarak, Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tırmanış antrenörü Emrah Oğuz'dan, temel eğitim aldı. Etkinliğe katılan 22 öğrenci, daha sonra kendileri için hazırlanan parkurlarda zirveye ulaşmak için ter döktü. 15 ve 18 metre yüksekliğindeki duvarlarda farklı zorluk derecelerine göre hazırlanan rotalarda, top-rap tırmanış yapan çocuklar, farklı bir deneyim yaşadı.

Adrenalin dolu etkinlikte zirveye doğru tırmanan çocukları dikkatle izleyen Başkan Turgay Erdem, mücadelelerinden dolayı çocukları kutladı. Nilüfer'de her yaştan insanı sanatın ve sporun farklı branşlarıyla buluşturduklarını vurgulayan Başkan Turgay Erdem, bu etkinlikle de kırsaldaki çocuklara farklı bir deneyim yaşatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Etkinliğin ilk olarak Yolçatı Mahallesi ile başladığını belirten Başkan Turgay Erdem, 24-26-29-31 Ağustos ile 2-5-7-9 Eylül tarihlerinde de başka mahallelerdeki çocukların da bu heyecanı yaşayacağını ifade etti.

Turgay Erdem, etkinliğin sonunda Armağan Gür ve beraberindekilerle birlikte "Benim Sporum, Benim Yeteneğim" etkinliğine katılan çocuklara katılım sertifikası verdi. - BURSA