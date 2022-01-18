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Nilüferli yüzücüler başarılarıyla gururlandırdı - Son Dakika

Nilüferli yüzücüler başarılarıyla gururlandırdı

18.01.2022 09:39
Nilüferli yüzücüler başarılarıyla gururlandırdı

Nilüfer Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı, farklı kategorilerde gerçekleştirilen Türkiye şampiyonalarına başarısıyla damga vurdu.

Nilüfer Belediye spor Kulübü Yüzme Takımı, farklı kategorilerde gerçekleştirilen Türkiye şampiyonalarına başarısıyla damga vurdu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret genç yüzücüler, başarı sevincini paylaştı.

Nilüfer Belediyespor Kulübü, farklı spor branşlarında elde ettiği başarılara yenilerini ekledi. Geçen yıl aralık ayında Türkiye'nin çeşitli kentlerinde, farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonalarda mücadele eden Nilüfer Belediyespor Yüzme Takımı, başarılarıyla gururlandırdı.

Gaziantep'de gerçekleştirilen Yıldız Genç Açık Yaş Milli Takım seçmelerinde mücadele eden Duru Barışoğlu, 200 metre sırtüstü stilde Türkiye birincisi olurken, 100 metre ve 50 metre sırtüstü stilde Türkiye ikincisi oldu. Barışoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen 13-15 Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda da, 200 metre sırtüstü stilde birinci, 100 metre ve 50 metre sırtüstü stilde de ikincilik elde etti.

Trabzon'da düzenlenen 11 Yaş Gelişim Projesi Türkiye Finali Şampiyonası'nda mücadele Ilgaz Arslan 50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama stilde Türkiye birincisi olurken, Elifnaz Turan da 50 metre kurbağalamada Türkiye birincisi, 100 metre kurbağalamada da Türkiye ikincisi oldu.

Nilüfer Belediyespor, bayrak yarışlarında da başarılı sonuçlar elde etti. Eymen Şentürk, Ilgaz Arslan, Ege Yılmaz ve Emir Çakıcı'dan oluşan bayrak erkek takımı ile Ecrin Karakoç, Ilgaz Arslan, Ege Yılmaz ve Elifnaz Turan'dan oluşan bayrak mix takımı, 4x50 metre karışıkta Türkiye ikincisi oldular.

Turnuvalarda Nilüfer'i başarılarıyla temsil eden sporcular, antrenörleri Tayfun Terim ve Aslı Şakar ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek, sevinçlerini paylaştı. Nilüfer Belediyespor Yüzme Takımı'nın elde ettiği başarılarla gururlandıklarını belirten Başkan Turgay Erdem, antrenör ve sporcuları kutladı. Sporcuların, çalışmalarını en iyi şartlarda sürdürmeleri için tesislerde yenilemeler yapıldığını ifade eden Başkan Erdem, Milli takımlara sporun çeşitli branşlarında başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, antrenör ve sporcuları başarılarından dolayı ödüllendirdi. - BURSA

Nilüferli yüzücüler başarılarıyla gururlandırdı
Nilüferli yüzücüler başarılarıyla gururlandırdı
Nilüferli yüzücüler başarılarıyla gururlandırdı

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Turgay Erdem, Türkiye, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nilüferli yüzücüler başarılarıyla gururlandırdı - Son Dakika Spor


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