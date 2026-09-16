Nimet Üyken 2025 Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Nimet Üyken 2025 Basın Ödülleri sahiplerini buldu

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Nimet Üyken 2025 Basın Ödülleri sahiplerini buldu
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TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Nimet Üyken 2025 Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Nimet Üyken 2025 Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Demirören Medya 2 ödüle layık görüldü.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen törene TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, TJK Yönetim Kurulu Üyeleri Selman Taşbek ile Yüksel Göktürk ve davetliler katıldı. Gecenin açılış konuşmasını TJK Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda 2025 yılı Nimet Üyken Basın Yarışması'nın Seçici Kurul Temsilcilerinden Yüksel Göktürk gerçekleştirdi. Yüksel Göktürk, "Ülkemiz atçılığının, yetiştiriciliğinin ve atçılık kültürümüzün tanıtılmasına değerli katkılar sunan kıymetli basın mensuplarımıza, yarışmamıza gösterdikleri ilgi ve katılımları için teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan eserler; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği, At Yarışı Yazarları Derneği ve Türkiye Jokey Kulübümüzün değerli temsilcilerinden oluşan Seçici Kurulumuz tarafından titizlikle değerlendirildi. Bu vesileyle, değerlendirme sürecine katkı sunan tüm Seçici Kurul üyelerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Bu akşam ödül almaya hak kazanan tüm basın mensuplarımızı gönülden kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini ve ülkemiz atçılığına yönelik değerli çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum" dedi.

TJK'DAN DEMİRÖREN MEDYA'YA 2 ÖDÜL

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen medya ödüllerinde Demirören Medya 2 dalda ödüle layık görüldü. Program kategorisinde CNN Türk'ten Damla Uğurtürk, "Damla ile Kulvar Dışı" adlı eseriyle ödülün sahibi oldu. Ulusal Yazılı Medya/ Röportaj, Araştırma ve İnceleme dalında ise Hürriyet Gazetesi'nden Zeynep Bilgehan, "Gazi'de bir kısmet vardır" başlıklı haberiyle ödüle ulaştı.

Kaynak: DHA
Türkiye Jokey KulübüTürkiyeMedyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Nimet Üyken 2025 Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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