NKÜ futbol takımı, Üniversiteler Arası Futbol 1. Ligi'ne yükseldi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) futbol takımının, Türkiye Üniversiteler 2. Lig Futbol Müsabakalarında oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak şampiyon olduğu ve Üniversiteler Arası Futbol 1. Ligi'ne yükseldiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2021-2022 faaliyet programında yer alan ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ile Yalova Üniversitesi futbol takımlarının mücadele ettiği müsabakalarda, Tekirdağ ekibi 12 puanla namağlup olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahiplinde gerçekleştirilen şampiyonluk kupa törenine NKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Prof. Dr. İlker Özmutlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Yiğit, NKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Serkan Aydın, NKÜ Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve NKÜ futbol takımı futbolcuları katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Özmutlu, büyük başarı kazanan takımın oyuncularını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.