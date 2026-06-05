Norveç, 28 Yıl Aradan Sonra Dünya Kupası'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Norveç, 28 Yıl Aradan Sonra Dünya Kupası'nda

05.06.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç, 1998'den sonra 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı ve güçlü bir kadroya sahip.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Norveç Milli Futbol Takımı, 1998'den sonra 28 yıllık aranın ardından ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele verecek.

Milenyum öncesindeki son Dünya Kupası 1998'deki turnuvaya katılan Norveç, 28 yıl sonra 2026 Dünya Kupası'nda yer almaya hak kazandı.

Fransa, Senegal ve Irak ile I Grubu'nda yer alan Norveç'in kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Norveç, Avrupa elemelerini geçerek 28 yıllık final hasretine son vererek Dünya Kupası'ndaki yerini garantiledi.

Avrupa elemeleri I Grubu'nda 8 maçta 8 galibiyet alarak, elemelerde tüm maçlarını kazanan dört takımdan biri oldu.

Elemelere Moldova'yı 5-0'lık skorla yenerek başlayan Norveç, İsrail, İtalya ve Estonya'ya karşı da galibiyetler elde etti. İskandinavlar, eleme serüvenlerini San Siro'da İtalya'ya karşı aldıkları 4-1'lik galibiyetle tamamladı.

Norveç, FIFA dünya sıralamasında 31. basamakta yer alıyor.

Öne çıkan oyuncuları

Teknik direktör Stale Solbakken yönetiminde, Takımın öne çıkan oyuncuları arasında orta sahada takım kaptanı Martin Odegaard ile forvette Erling Haaland ve Alexander Sörloth dikkati çekiyor.

Haaland, elemeler boyunca attığı 16 golle Norveç'in en büyük kozu olarak takımını finallere taşıdı.

Elemeler boyunca oynadığı 6 maçta 6 galibiyet elde eden Norveç, puan kaybı yaşamadan gösterdiği performans ile 18 puan topladı.

Norveç'in elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Moldova-Norveç: 0-5

İsrail-Norveç: 2-4

Norveç-İtalya: 3-0

Estonya-Norveç: 0-1

Norveç-Moldova: 11-1

Norveç-İsrail: 5-0

Norveç-Estonya: 4-1

İtalya-Norveç: 1-4

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu Puan Durumu:

SıraTakımOGBMAGYGAVP
1Norveç8800375+3224
2İtalya86022112+918
3İsrail84041920-112
4Estonya8116821-134
5Moldova8017532-271

Dünya Kupası geçmişi

İlk kez 1938 yılında Dünya Kupası turnuvasına katılma hakkı elde eden Norveç, son olarak ise 1998 yılında organizasyonda mücadele etti.

Norveç'in dünya sahnesinden 28 yıllık uzak kalışı öncesindeki son turnuvası olan 1998 Fransa Dünya Kupası, onların en büyük turnuva performansıydı.

Norveç; Fas, İskoçya ve Brezilya ile oynadıkları maçlardan beş puan alarak son 16'ya yükselmesine rağmen İtalya'ya yenilerek organizasyona veda etti.

Tarihinde ???????1938, 1994, 1998, 2026 yılları olmak üzere 4. kez turnuvaya katılma başarısı gösteren Norveç, organizasyon tarihinde 8 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Norveç, katıldığı 3 turnuvada 7 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Norveç'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1938 - Grup aşaması

1994 - Grup aşaması

1998 - Son 16

Kadrosu

Norveç Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklanırken Norveç Kralı V. Harald'ın ilan ettiği kadroda Arsenal'ın kaptanı Martin Odegaard ve Manchester City'nin forveti Erling Haaland da yer aldı.

Teknik direktörlüğünü Stale Solbakken'in yaptığı Norveç'in 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg)

Savunma: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Ostigard (Genoa)

Orta saha: Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Morten Thorsby (Cremonese), Martin Odegaard (Arsenal), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

Forvet: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Maç takvimi

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

17 Haziran Çarşamba:

Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

23 Haziran Salı:

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

26 Haziran Cuma:

Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

Kaynak: AA

Norveç, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Norveç, 28 Yıl Aradan Sonra Dünya Kupası'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Canlı yayında açıklamıştı Manchester City’den Real Madrid’e Erling Haaland tehdidi Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi
Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
İtalyan devi listesine ekledi Icardi’yi istiyorlar İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar
AYM’nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
Cesc Fabregas, Galatasaray’ın savunmadaki kalbini istiyor Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Kocaelispor’dan ayrılan Serdar Dursun’un yeni takımı belli oldu Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu
Buca Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Memurun 13 yarış atı çıktı Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Memurun 13 yarış atı çıktı
Türkiye- Kırgızistan Türk Film Günleri Bişkek’te 10. kez perde açtı Türkiye- Kırgızistan Türk Film Günleri Bişkek'te 10. kez perde açtı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor

13:19
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:23
Aziz Yıldırım’dan 25 milyon euroluk yıldız
Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:26
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı hemen yazdılar
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
10:07
Bugün İstanbul’da İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim
Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim
10:06
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:48
Hakan Safi çıldırdı 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
09:46
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
08:36
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı İşte partisi
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 13:25:53. #7.13#
SON DAKİKA: Norveç, 28 Yıl Aradan Sonra Dünya Kupası'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.