Nottingham Forest'ın futbolcusu Toffolo, 5 ay futboldan men edildi - Son Dakika

Nottingham Forest'ın futbolcusu Toffolo, 5 ay futboldan men edildi

Nottingham Forest\'ın futbolcusu Toffolo, 5 ay futboldan men edildi
Son Güncelleme: 13.09.2023 21:47

Nottingham Forest'un Premier Lig futbolcusu Harry Toffolo, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 ay men cezası aldı. İngiltere Futbol Federasyonu, Toffolo'nun bahis kurallarını 375 kez ihlal ettiğini kabul etmesi üzerine 28 yaşındaki futbolcuya 5 ay men cezası verdi. Cezanın ise 2024-25 sezonunun sonuna kadar askıya alındığı açıklandı. Ayrıca Toffolo, 20 bin 956 sterlin para cezasına çarptırıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Harry Toffolo, bahis kurallarını ihlal ettiği için 5 ay men cezası aldı.

5 AY MEN EDİLDİ

Harry Toffolo, bahis kurallarını ihlal ettiği için 5 ay men cezası aldı.İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarını 375 kez ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından 28 yaşındaki futbolcuya 5 ay men cezası verirken, söz konusu ceza 2024-25 sezonunun sonuna kadar askıya alındı.

PARA CEZASI DA ALDI

Futbolcu ayrıca 20 bin 956 sterlin para cezasına çarptırıldı.Toffolo, futbolcuların bahis oynamasını ve bahis için kullanılabilecek bilgileri aktarmasını yasaklayan kuralları, Ocak 2014 ile Mart 2017 tarihleri arasında 375 kez ihlal etti.Bu arada kuralları 232 kez ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından geçen sezon 8 ay men cezası alan İngiltere Milli Takımı ve Brentford'un forveti Ivan Toney'in cezası ertelenmemişti.

Premier Lig'de skandal olay! Nottingham Forest'ın futbolcusu Toffolo, 5 ay futboldan men edildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Nottingham Forest, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nottingham Forest'ın futbolcusu Toffolo, 5 ay futboldan men edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nottingham Forest'ın futbolcusu Toffolo, 5 ay futboldan men edildi - Son Dakika
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