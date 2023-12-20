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Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo ile anlaştı

Nottingham Forest, Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile 2 buçuk yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Espirito Santo, takımın başında ilk maçına 23 Aralık'ta Bournemouth karşısında çıkacak.

Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo ile anlaştı
20.12.2023 - 13:39,
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Premier Lig ekibi Nottingham Forest, 49 yaşındaki Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile 2 buçuk yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de Galli Teknik Direktör Steve Cooper ile yollarını ayıran Nottingham Forest, yeni hocasını açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya vardı. Nottingham Forest kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 49 yaşındaki teknik adamla 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı ve 23 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de oynanacak Bournemouth karşılaşmasında takımın başında olacağı belirtildi.

Portekizli çalıştırıcı Premier Lig'de Tottenham ve Wolverhampton kulüplerini de çalıştırdı. Nuno Espirito Santo, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımını çalıştırmış ancak bir süre önce görevinden ayrılmıştı.

Ligde oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 14 puan toplayan Nottingham Forest, 17. sırada yer alarak küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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