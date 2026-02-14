Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti - Son Dakika
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

14.02.2026 15:27  Güncelleme: 16:02
2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı çalıştıran Teknik Direktör Nurcan Çelik'in vefatı, sarı-kırmızılı kulüp tarafından taziye mesajıyla duyuruldu. Camia ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı da çalıştıran Teknik Direktör Nurcan Çelik vefat etti.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

