Galatasaray Kadın Futbol Takımı\'nın eski teknik direktörü vefat etti

2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı da çalıştıran Teknik Direktör Nurcan Çelik vefat etti.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.