Nuri Şahin, Antalyaspor tarihine geçti - Son Dakika
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Nuri Şahin, Antalyaspor tarihine geçti

23.05.2022 13:30
Nuri Şahin, Antalyaspor tarihine geçti

Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, 7'nci sırada tamamladığı Süper Lig'de kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi rekoru kırdı, deplasmanda yenilmezlik serisi rekorunu egale etti.

Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, 7'nci sırada tamamladığı Süper Lig'de kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi rekoru kırdı, deplasmanda yenilmezlik serisi rekorunu egale etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu 7'nci sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde elde ettiği başarılarla, kulüp tarihinde 5 rekor kırdı, 1 rekoru egale etti. Kırmızı beyazlılar Nuri Şahin yönetiminde en fazla puan topladığı sezonunu yaşadı. Daha önce en fazla 58 puan kazanan kırmızı beyazlılar, bu puanı 59'a yükseltti.

5 REKOR KIRDI

Sezonu rakip kaleye 54 gol atarak tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, 53 olan rekorunu yeniledi. Kırmızı beyazlılar yenilmezlik serisini de 13 maçtan 16 maça yükselterek, yeni bir rekora imza attı. Bir devrede en fazla puan kazandığı sezonu yaşayan kırmızı beyazlılar, 33 puan olan rekoru, ikinci devrede topladığı 37 puanla yeniledi. Kulüp tarihinde daha önce 9 maç olan sahasındaki yenilmezlik rekorunu 14 maça yükselten kırmızı beyazlılar, 8 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu da egale etti.

30 MAÇTA 51 PUAN

Bu sezon ligin en uzun namağlup serisini yapan takım olma başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin yönetimindeki 30 maçta 51 puan kazandı. Şahin, Antalyaspor'un başında ligde 30 maça çıkarken 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan Fraport TAV Antalyaspor'da ligin 8'inci haftası takımın başına geçen yıldız oyuncu Nuri Şahin, futbolcu başladığı sezonu teknik adam olarak başarıyla tamamladı.

KUPA BAŞARISI

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezonun finalisti Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon Nuri Şahin ile çeyrek final başarısı gördü. Şahin ve takımı kupada oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, çeyrek finalde Trabzonspor'a yenilerek elendi. Şahin'in takımı, TFF Süper Kupa Finali'nde penaltılarla Beşiktaş'a yenilerek kupayı kazanamadı.


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Antalyaspor, sezonu yenilmezlik rekoru ile tamamladı Antalyaspor, sezonu yenilmezlik rekoru ile tamamladı Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından
Kaynak: DHA

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