Nuri Şahin: Arda Güler Real Madrid'de tutunacak

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor Teknik Diretörü Nuri Şahin, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in harika bir oyuncu olduğunu ve İspanya ekibinde tutunacağını söyledi.

"ARDA'YA ÖĞÜT VERECEK KİŞİLER BİZ DEĞİLİZ"

Kendisine Arda Güler sorulan Şahin, "Arda'ya öğüt verecek kişiler biz değiliz. Arda'nın basın toplantısını, basına tanıtımını izledim. Arda'nın ilk idmanlarını izledim. Müthiş bir çocuk, Allah yolunu açık etsin. Bizi gururlandırıyor, gururlandırmaya da devam edecektir. Orada tutunacağından çok eminim" dedi.

"O FORMAYI GİYMEK HERKESE NASİP OLMUYOR"

Real Madrid'e de ayrıca değinen genç çalıştırıcı, "Dünyanın en güzel kulübü. Allah bize de nasip etti az da olsa o formayı üzerine giymek herkese nasip olmuyor. Dünyanın en büyük kulübü dünyanın en güzel formalarından bir tanesi. Arda çok büyük bir yetenek, çok büyük bir futbolcu. Ona şu anda öğüt verme, şunu yap böyle yap diyemeyiz. O çocuğu sahada gördüğüm zaman ona tavsiye vermenize gerek kalmıyor" ifadelerini kullandı.