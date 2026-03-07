Nuri Şahin: "Bu galibiyet çok değerli" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nuri Şahin: "Bu galibiyet çok değerli"

07.03.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, Göztepe'yi mağlup ederek 5. sıraya yükseldi. Nuri Şahin önemli galibiyeti değerlendirdi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Göztepe'yi mağlup edip ligde 5. sıraya yükselmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tarz maçları kazanmak çok değerli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim için çok çok önemli ve değerli bir galibiyet. Direkt rakibimize karşı oynadık. Maçtan önce maçın ritmini belirlememiz gerektiğini söylemiştim. İlk 15-20 dakika hatta golü bulana kadar maçın ritmini biz belirledik ama ondan sonra Göztepe'nin istediği oyuna döndü. O oyunu herkesten daha iyi oynayabilen bir takım. Biz ne yazık ki ayak uydurduk oyunlarına. Yine de ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle, kalitemizle çok güzel bir golle maçı kazanmayı bildik. Bu tarz maçları kazanmak çok değerli. Ayrıca sonradan oyuna giren tüm oyuncularım; Hamza, Onur, Ergun, Ivan (Brnic), Miguel (Crespo), Kazım. Müthiş girdiler oyuna. Bizim için çok çok önemli ve değerli. Onları da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Yolumuz daha uzun. Daha 9 hafta var ama büyük ve önemli bir adım attığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Gittiğimiz yönün doğru yön olduğunu düşünüyorum"

Turuncu-lacivertlilerin, Göztepe'yi mağlup ederek ligde 5. sıraya yükselmesini değerlendiren Şahin, "Sadece Göztepe değil, bizim daha 9 tane maçımız var. Tabii bugün kaybettiğin takdirde 6 puan fark olacaktı. O yüzden çok değerli bugünkü galibiyet. Gittiğimiz yönün doğru yön olduğunu düşünüyorum. Bu tarz maçları kazanmayı da bilmek çok önemliydi. Yarış devam ediyor her takım için nasıl devam ediyorsa bizim için de devam ediyor. Ama ikili averaj var biliyorsunuz. Göztepe'ye orada kaybettik, bugün kazandık çok şükür. Bunların hepsi son haftalarda değerli olacak. O yüzden bu maçı ligin kritik bir galibiyeti olarak görebiliriz. Operi zaten biraz hassasiyeti vardı maçtan önce. Ama maçta takımla beraber olmak istedi. Kazım da son 3-4 gündür hastaydı o yüzden onunla başlayamadık. Olmaması gereken her şey oldu. Hem Kazım'ı biraz riske attık hem de Operi'yi riske atmış olduk. Ama elimizde çok oyuncu var. Kazım olmayacak ama Operi inşallah olur. Olmazsa da Festy (Obesele) var, Onur var, Ömer Ali var. Son haftalarda yaptığımız gibi Festi de yavaş yavaş işin içine daha fazla girmeye başlıyor. O yüzden çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 1-2 haftalık bu şekilde ilerleyebiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, Nuri Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuri Şahin: 'Bu galibiyet çok değerli' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
Bir jest de İspanya’dan geldi Bir jest de İspanya'dan geldi
İsrail Lübnan’da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı İsrail Lübnan'da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
Rubio’dan korkutan haber: İran’la savaş birkaç hafta daha sürebilir Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 20:54:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Nuri Şahin: "Bu galibiyet çok değerli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.