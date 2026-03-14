Nuri Şahin: Galatasaray'ı tebrik ediyorum

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Nuri Şahin, "İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Galatasaray'ı bu atmosferde bu formda kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Ön alan baskısını iyi yaptı. İkinci yarıda çok erken yediğimiz çift sarıdan kırmızı kart bizi hem 1 kişi eksik bıraktı arkasından hemen gol yedik. Ondan sonra istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Maçtan önce söylemiştim bu tarz maçlarda kazanmak istiyorsan anları doğru oynamak lazım. Karşınızdaki takım çok güçlü bir takım. 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik. Bu maçı unutup önümüze bakacağız. Galatasaray'a bugün için tebrikler. Avrupa'da da hem Galatasaray, hem de Samsunspor'a sonsuz başarılar" ifadelerinde bulundu.