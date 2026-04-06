Nuri Şahin: Gol atamadık ama performansım iyi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nuri Şahin: Gol atamadık ama performansım iyi

Nuri Şahin: Gol atamadık ama performansım iyi
06.04.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kocaelispor maçındaki performansını değerlendirerek, gol atamadıkları için üzüldüğünü, genç oyuncusu Yusuf Sarı'nın milli takıma seçilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kocaelispor maçıyla ilgili, "Çok pozisyona girdik ama golü bulamadık. İlk yarı çok zorlandık ancak 2. yarı performanstan memnunum" dedi. Genç teknik adam Dünya Kupası'nda oynamanın kendisinin de hayali olduğunu ancak nasip olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Rams Başakşehir, deplasmanda Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin basın toplantısında değerlendirmede bulundu. Genç teknik adam, "Bizim için çok önemli bir maç ne yazık ki 1 puan alıp ayrılıyoruz. Maça biraz tutuk başladık. 19 gün sonra maç oynadık. Uzun bir ara oldu, iki takım için de. Deplasmanda, taraftarı önünde maçın ilk 15 dakikasının zor geçeceğinden emindim. Rakibimiz geri çekilerek başladı. İlk yarı pozisyona girmekte ve oyunumuzu oynamakta biraz zorlandık. İkinci yarıda takımın performansından gayet memnunum. Kocaelispor yarı sahasında oynanan oyun oldu. Çok pozisyona girdik. Ne yazık ki golü bulamadık. Kaybettiğimiz çok değerli 2 puan. Bu 2 puan hedefimiz için olacaktı. Bu ligde maç kazanmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularıma ve oyunumuza inanıyorum. Ne yazık ki bugün bu sonuçla ayrılıyoruz. Kocaelispor'a ve camiasına başarılar diliyorum. İlk defa buraya geldim. Müthiş bir stat olmuş taraftarıyla beraber. Umarım sezon sonunda hedefimize ulaşırız" dedi.

"Dünya Kupası'nda oynamak benim de hayalimdi. Nasip olmadı"

Yusuf Sarı'nın performansı ve milli takıma çağrılması konusundaki soruya Nuri Şahin, "Montella, Yusuf ile çalıştı. Kalitesini ve nasıl bir oyuncu olduğunu çok iyi biliyor. Ben de biliyorum. Yusuf bizim için çok değerli. Ben Yusuf'tan daha fazlasını bekliyorum. Gol, asist, istatistik konularında Yusuf'un yükselmesi lazım. Bugün iyi oynadı ama maç kazandıracak gol atarsa, asist yaparsa -benim görevim değil ama- eminim Montella hocam kaliteli oyuncuları Dünya Kupası'na götürmek isteyecektir. Zaten geniş havuzda Yusuf da var. Her Türk'ün hayali Dünya Kupası'nda oynamak benim de hayalimdi. Nasip olmadı. İnşallah Yusuf da, başka oyuncularım da gider. Onun kalitesinin farkındayım ama daha fazlasını istiyorum. Yüzüne söylediğim için burada da söyleyebilirim" dedi.

Milli takım içinse Nuri Şahin'in yorumu "Her Türk gibi bende gurur duydum. Çocuklarımın 24 sene beklemeyecek olması güzel oldu. Onlar adına çok güzel turnuva olacak. Emeği geçen herkese, Montella hocama, en çok da futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dışardan bakınca milli takım olmak için en önemli şeyi başarmışlar, takım olmak. Liderleri görebiliyorsun, gençlere bakış açılarını görebiliyorsun, kenetlenmelerin görebiliyorsunuz. Kalite ve takım olma anlamında çok değerli milli takımımız var. Montella Hoca'mın da hakkını vermek istiyorum. İnşallah yine tarih yazarlar" oldu.

"Gençlerbirliği maçında oyuncularım gol atacaktır, kazanacağımızdan eminim"

3 maçtır gol atamamaları hakkında ise Şahin, "Başakşehir takımı gol atacaktır. Her zaman atacaktır. Bunu ben de engelleyemem. Çok kaliteli oyuncuları var. Galatasaray maçını ayırıyorum ama diğer iki maçta da gol atmak isterdik. Galatasaray maçında erken kırmızı kart yedik. Antalyaspor 5'li defansla oynadı. Bugün Kocaelispor geri çekilerek başladı. İkinci bölgede yerleşik bekleyen takımları açmak kolay olmuyor. Buna rağmen bugün 6-7 tane net pozisyona girdik. Bunları atacağız. Shomurodov da, da Costa da, Bertuğ da yine gol atacaklardır. Hayatları boyunca bu işi yapmışlar. Ben onlara güvenmeye devam edeceğim. Tabii ki gol atmamız lazım. Ligin boyu çok kısaldı, artık sadece 6 maç kaldı. Hafta sonu Gençlerbirliği maçında oyuncularım yeniden gol bulacaktır ve maç kazanacağımızdan eminim" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nuri Şahin: Gol atamadık ama performansım iyi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 00:11:35. #7.13#
SON DAKİKA: Nuri Şahin: Gol atamadık ama performansım iyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.